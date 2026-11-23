Peste 12.000 de persoane au fost evacuate de la un concert din Manchester, după răspândirea unei substanțe necunoscute în timpul concertului rapperului american Don Toliver. Potrivit Poliției din Greater Manchester citată de AP News, mai multe persoane au prezentat reacții adverse, iar evenimentul a fost întrerupt. Peste 50 de spectatori au fost evaluați medical, unul dintre aceștia fiind transportat la spital.

Incidentul s-a produs spre finalul concertului susținut de Don Toliver, într-una dintre cele mai mari arene acoperite din Regatul Unit.

Personalul sălii a alertat autoritățile după ce mai mulți participanți au început să prezinte simptome asociate expunerii la o substanță a cărei natură nu fusese stabilită.

Poliția a declarat un incident major, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje medicale și de intervenție pentru evacuarea spectatorilor și acordarea asistenței persoanelor afectate.

Evenimentul muzical a fost oprit duminică seară, după ce organizatorii au semnalat că mai multe persoane din public au început să se simtă rău. Potrivit comunicatului Poliției din Greater Manchester, apelul către forțele de ordine a fost făcut după apariția unor reacții în rândul participanților, posibil cauzate de o substanță răspândită în interiorul arenei.

Echipajele de urgență au intervenit pentru evacuarea publicului, în timp ce polițiștii au început verificările privind circumstanțele incidentului.

În imaginile publicate pe rețelele sociale și preluate de presa britanică apar spectatori care tușesc și își acoperă nasul și gura în timp ce părăsesc arena. Autoritățile au anunțat că investighează natura substanței și modul în care aceasta a ajuns în mulțime.

Serviciile de ambulanță din nord-vestul Angliei au intervenit pentru examinarea persoanelor care au prezentat simptome în urma incidentului. Peste 50 de spectatori au fost evaluați de personalul medical, unii dintre aceștia acuzând iritații oculare și probleme respiratorii.

Echipele specializate au desfășurat și o operațiune de decontaminare în interiorul arenei, ca măsură de precauție.

Steph Parker, reprezentantă a Poliției din Greater Manchester și coordonatoare a intervenției, a anunțat că o persoană a fost transportată la spital. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, spectatorii au fost evacuați în siguranță, iar echipajele medicale au continuat evaluarea celor care au avut nevoie de asistență.

Polițiștii britanici au început verificările pentru a stabili natura substanței care a provocat simptomele raportate de spectatori. Ancheta urmărește și identificarea împrejurărilor în care aceasta a fost răspândită în mulțime, în timpul concertului artistului american.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial ce substanță a fost utilizată și nici cine ar fi responsabil pentru incident. Primele informații au indicat posibilitatea ca spectatorii să fi fost expuși la gaze lacrimogene, însă această ipoteză nu a fost confirmată prin rezultatele investigației.

Conducerea Co-op Live, arena în care a avut loc concertul, a anunțat că lucrează împreună cu Poliția din Greater Manchester pentru clarificarea circumstanțelor incidentului. Reprezentanții sălii au transmis că vor colabora cu autoritățile pentru adoptarea măsurilor necesare.

Concertul rapperului Don Toliver a fost întrerupt, iar spectatorii au fost îndrumați să părăsească incinta. Ancheta continuă pentru identificarea substanței și stabilirea modului în care aceasta a ajuns în rândul publicului.