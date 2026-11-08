Sport

Boxerul Murad Aliev, bătut de spectatori în Turcia. A încasat-o mai rău după meci

Boxerul Murad Aliev, bătut de spectatori în Turcia. A încasat-o mai rău după meciSursa foto: instagram
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Din cuprinsul articolului

Scene de violență extremă au avut loc sâmbătă seară la gala WBC Silver din Istanbul, unde boxerul francez Murad Aliev a fost atacat de zeci de spectatori imediat după încheierea meciului cu turcul Umut Camkiran. Incidentul a izbucnit la scurt timp după ultimul gong, într-o atmosferă deja tensionată, potrivit relatărilor din presa sportivă internațională.

Incidentul care a declanșat violențele

După cele 12 runde disputate, Aliev a făcut un gest cu conotații sexuale, considerat ofensator de publicul turc. Conform imaginilor difuzate de presa franceză și turcă, gestul provocator al sportivului a stârnit furia spectatorilor, iar Camkiran ar fi fost primul care a reacționat agresiv. În câteva secunde, zeci de persoane au urcat în ring, lovindu-l pe Aliev cu pumni, picioare și obiecte aruncate din tribune.

Securitatea a fost depășită complet, iar înregistrările arată scaune, sticle și chiar mese aruncate spre sportiv. Membrii staff-ului francez au încercat să-l protejeze, însă au fost rapid copleșiți de mulțimea furioasă.

Murad Aliev

sursa foto: captură video

Evacuare sub o ploaie de lovituri

Aliev, vizibil epuizat, a fost evacuat cu dificultate din ring și escortat spre zona tehnică, în timp ce grupuri de spectatori continuau să-l urmărească. Potrivit L’Équipe, sportivul a reușit să părăsească sala fără răni grave, însă a fost „șocat” de violența incidentului.

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Transmisiunea TV a fost întreruptă, iar organizatorii nu au emis încă un comunicat oficial privind rezultatul meciului sau circumstanțele exacte ale agresiunii.Meciul dintre Murad Aliev și Umut Camkiran era unul cu miză importantă: titlul WBC Silver la categoria grea, o centură care poate deschide drumul către topul mondial. Camkiran, neînvins până la această gală, avea un palmares de 25 de victorii, dintre care 23 prin KO. Aliev, fost participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo, avea 15 victorii și o singură înfrângere.

Murad Aliev

Sursa foto: captură video

Cine este Murad Aliev

Născut la Moscova, Aliev a ajuns în Franța ca refugiat politic la vârsta de șase ani. A fost naturalizat după 18 ani și reprezintă Franța din 2019. La Jocurile Olimpice din 2020, a atras atenția internațională după ce a refuzat să părăsească ringul în urma unei decizii controversate a arbitrilor.

WBC a anunțat că va analiza incidentul și va solicita rapoarte oficiale din partea organizatorilor din Turcia. Deocamdată, nu există un rezultat oficial al meciului și nici declarații din partea lui Aliev sau Camkiran.

 

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