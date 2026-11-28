Echipa engleză Watford, la conducerea căreia a debutat Edi Iordănescu, a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu gruparea Derby County, în etapa a 18-a din Championship, liga a doua engleză. Partida a adus un rezultat alb într-o deplasare dificilă pentru formația pregătită de tehnicianul român.

La Derby, pe Pride Park Stadium, Edi Iordănescu a pierdut un fundaş, pe francezul Soumaila Coulibaly, care s-a accidentat şi a fost înlocuit, în minutul 34. Modificarea timpurie din defensivă nu i-a scos însă din ritm pe oaspeți, care au reuşit să-şi menţină poarta neperforată şi Derby County – Watford s-a terminat 0-0.

Este primul punct câştigat de Watford în deplasare, după şapte înfrângeri consecutive. Remiza reprezintă așadar o oprire a seriei negative pe teren străin pentru gruparea engleză. În clasament, echipa lui Edi Iordănescu se află pe locul 20, cu 16 puncte.

Într-o postare publicată pe Facebook, cu câteva ore înaintea debutului, tehnicianul a subliniat că își dorește să aibă parte de un mandat reușit, arătând că „fiecare reușită a unui român dincolo de granițele țării poate deschide o ușă, poate schimba o percepție și poate inspira o nouă generație”.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați transmis gânduri bune, mesaje de susținere și felicitări cu ocazia numirii mele la Watford FC. Este o mare responsabilitate, dar, în egală măsură, o oportunitate importantă, pe care am ales să o îmbrățișez cu toată convingerea, energia și determinarea mea. Simt o responsabilitate profundă față de clubul care mi-a oferit această șansă și care a investit atât de multă încredere în mine și în capacitatea mea de a construi.

Dar, cel puțin în aceeași măsură, simt o responsabilitate imensă față de români, față de suporterii români și față de fotbalul românesc, pe care am onoarea să îl reprezint într-unul dintre cele mai competitive medii fotbalistice din lume. Îmi doresc din tot sufletul să reușesc.

Nu doar pentru mine și pentru ceea ce reprezintă această provocare în cariera mea profesională, ci și pentru a demonstra că fotbalul românesc are resurse, că românii au valoare, inteligență, creativitate, caracter și determinare. Că avem capacitatea de a performa la cel mai înalt nivel. Cred că fiecare reușită a unui român dincolo de granițele țării poate deschide o ușă, poate schimba o percepție și poate inspira o nouă generație. Plec la acest drum cu ambiție, cu modestie, cu respect și cu mândria de a fi român”, a scris Iordănescu pe Facebook.