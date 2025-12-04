Accidentare extrem de gravă pentru un tânăr fotbalist din România. Situația medicală e foarte complicată

Accidentare extrem de gravă în fotbalul românesc, suferită de Ioo Edvin (17 ani), fotbalist legitimat la echipa de tineret a celor de la Csikszereda. În timpul unui meci disputat săptămâna trecută, sportivul s-a accidentat grav și a ajuns la terapie intensivă cu contuzie pulmonară, sindrom de detresă respiratorie acută (ARDS) şi leziune cardiacă, fiind ventilat mecanic.

În primă fază, Edvin a fost internat la Spitalul Județean din Miercurea-Ciuc, apoi a fost transferat la Târgu Mureș. El a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord.

„Colaborare de amploare între echipe de medici din Miercurea Ciuc, Oradea și Târgu Mureș pentru salvarea vieții unui pacient de 17 ani, care a suferit un accident sportiv.

Tânărul a fost internat în secția de terapie intensivă a spitalului nostru din cauza unei contuzii pulmonare, a sindromului de detresă respiratorie acută (ARDS), leziune cardiacă, fiind ventilat mecanic și aflându-se în stare critică. Medicii din spitalul nostru și din alte spitale, precum și conducerea spitalului au depus eforturi considerabile pentru ca pacientul să fie stabilizat și să fie transportat în siguranță către un centru specializat, unde intervenția chirurgicală cardiacă să poată fi realizată”, au transmis reprezentanții spitalului din Miercurea-Ciuc.

„În urma mobilizării și colaborării, miercuri după-amiază a sosit la Miercurea Ciuc, cu elicopterul, o echipă de specialiști din Oradea, care a adus un aparat ECMO mobil (aparat mobil de oxigenare extracorporală cu membrană). În spitalul nostru au realizat conectarea pacientului la aparat, iar ieri seară acesta a fost transportat cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș, unde a avut loc cu succes operația pe cord.

Mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această amplă operațiune și care, în timpul programului sau în afara lui, au organizat și au muncit peste puteri pentru ca acest tânăr de 17 ani să poată trăi mai departe. Îi dorim însănătoșire grabnică, recuperare completă și continuăm să ținem pumnii pentru el!”, se mai precizează în comunicat.

„A fost transportat cu elicopterul în județul vecin și este internat în prezent la Târgu Mureș jucătorul echipei noastre de tineret, Ioó Edvin, asupra căruia în cursul nopții a fost efectuată o intervenție chirurgicală salvatoare. După cum este cunoscut, tânărul fotbalist a suferit o accidentare gravă, care s-a dovedit a fi amenințătoare de viață, în timpul meciului de duminică.

FK Csíkszereda își exprimă recunoștința față de toți cei care au contribuit la faptul că jucătorul nostru a putut primi îngrijirile medicale necesare. Pentru „accelerarea” funcționării sistemului sanitar din țară, mulțumim conducerii Federației Române de Fotbal, în mod special lui Gabriel Bodescu, secretar general adjunct, precum și pentru sprijinul substanțial acordat de Korodi Attila, primarul municipiului Miercurea Ciuc”, au transmis și oficialii de la Csikszereda.