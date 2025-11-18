Un bărbat din Târgu Jiu a murit în ambulanță, în timp ce era plimbat între secții

Un nou incident a avut loc la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, după ce un pacient în vârstă de 78 de ani și-a pierdut viața chiar în ambulanță, în timpul unui transfer de la de la UPU Târgu Jiu spre Spitalul 700.

„Conducerea unității a fost sesizată în data de 05.11.2025 de un medic din UPU despre cazul pacientului D.D., 78 de ani, prezentat în data de 04.11.2025 la UPU-SMURD și care ulterior a decedat în ambulanță. Despre caz au fost anunțați și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj. Prin dispoziția managerului, la nivelul SJU Târgu-Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară, care sa analizeze aspectele sesizate de medicul din UPU. Procedurile de cercetare sunt în derulare”, au transmis reprezentanții SJU Târgu Jiu.

Cazul a determinat Poliția din Târgu Jiu să deschidă o anchetă: este vorba despre un bărbat de 78 de ani care a decedat în timp ce era transportat. Pacientul fusese adus inițial la UPU în stare gravă și a beneficiat de consultul mai multor medici înainte de a muri.

Bărbatul, originar din comuna Slivilești, a decedat în cursul nopții de 4 noiembrie, în timp ce era transferat cu ambulanța de la UPU Târgu Jiu spre Spitalul 700.

Sursele indică faptul că medicul de gardă ar fi solicitat opinia mai multor colegi înainte de a putea stabili un diagnostic ferm, iar pacientul a fost astfel plimbat între secții, până în momentul în care a survenit decesul.

Cadavrul a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. În acest context, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. De notat că medicul implicat este cercetat și într-un caz precedent, legat de moartea unui adolescent de 17 ani.

Conducerea unității medicale a confirmat că a fost informată despre situație și a constituit o comisie de cercetare disciplinară, menită să analizeze faptele:

Inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică Gorj au ajuns la spital pe 5 noiembrie, au luat note de relații și au examinat procedurile aplicate. În urma verificărilor, SJU Târgu Jiu a fost sancționat cu o amendă în cuantum de 30 de mii de lei, au anunțat cei de la DSP Gorj.