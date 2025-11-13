Condiții de groază la un spital din Mureș. Pacienții, tratați mai rău ca animalele

Polițiștii din județul Mureș au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu, după ce mai multe organizații care apără drepturile persoanelor cu dizabilități au semnalat posibile abuzuri și condiții degradante în cadrul secției de psihiatrie a Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni. Ancheta se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, sesizarea a fost primită în data de 8 noiembrie 2025 de la o autoritate națională cu atribuții în protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, dar și din partea unei organizații neguvernamentale.

În urma sesizării, o echipă de polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale s-a deplasat la spital pentru verificări și pentru a aduna probe.

Demersul vine după ce Georgiana Pascu, coordonatoarea organizației „Pledoarie pentru Demnitate”, a publicat imagini și mărturii din interiorul unității medicale, solicitând intervenția urgentă a Ministerului Sănătății. Ea a descris situația drept „dincolo de orice limită a demnității umane”, vorbind despre pacienți ținuți în saloane supraaglomerate și în condiții de igienă precară.

„Am intrat în secția de psihiatrie vineri, în jurul orei 6 dimineața. Ceea ce am văzut acolo e dincolo de orice limită a demnității umane: paturi lipite, oameni în haine ponosite, saltele murdare și băi insalubre”, a scris Georgiana Pascu într-o postare pe rețelele sociale.

Activista afirmă că în secție ar fi internați peste 250 de pacienți, mulți dintre ei de ani de zile, fără perspective reale de reintegrare. Ea a acuzat autoritățile că „îi țin captivi într-un sistem care îi umilește și îi uită”.

În replică, conducerea spitalului din Târnăveni a transmis public un mesaj în care neagă acuzațiile și afirmă că activitatea medicală se desfășoară „în condiții normale, cu respectarea protocoalelor și standardelor instituționale”. Reprezentanții unității spun că pacienții beneficiază de îngrijire permanentă, supraveghere de specialitate și acces la servicii medicale adecvate.

„Spitalul își asumă responsabilitatea pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de cazare, confort și îngrijire”, a transmis conducerea, precizând că este deschisă colaborării cu autoritățile și organizațiile care monitorizează situația pacienților.

Ancheta deschisă de poliție vizează stabilirea tuturor responsabilităților și a modului în care au fost respectate normele privind tratamentul și îngrijirea persoanelor internate în unitatea de psihiatrie din Târnăveni.