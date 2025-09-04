Sport Mircea Lucescu a discutat cu Ianis Hagi. Mijlocașul putea ajunge în Ucraina







Mircea Lucescu (80 de ani) a discutat cu Ianis Hagi (26 de ani) despre situația delicată pe care a traversat-o internaționalul român în ultimele luni, conform paginii de Facebook a echipei naționale a României.

Selecționerul a dezvăluit că mijlocașul ar fi putut să ajungă în Ucraina, pentru că a avut o ofertă concretă de la Dinamo Kiev. „Am vorbit cu Ianis aseară, este bine că și-a găsit echipă, intervenisem și eu la un moment dat pentru un transfer la Dinamo Kiev”.

Ianis a semnat cu echipa Alanyaspor și va evolua în campionatul Turciei în acest sezon. „Il Luce” este de părere că mijlocașul a ales bine pentru a-și continua cariera. „.Ce a ales aseară este excelent, i-am zis să se gândească doar le ce are de făcut, i-am spus că îl aștept când va juca. Regreta și el că nu a găsit mai repede. Turcia e un campionat puternic, îl va stimula, eu zic că a făcut o treabă bună, a ales un campionat bun”, a afirmat selecționerul.

Lucescu a vorbit și despre partida pe care România o va disputa, mâine, de la ora 21.00, pe „Arena Națională”, împotriva Canadei. „Aș fi preferat să nu joc, să pregătesc echipa o săptămână, întâlnim o echipă extrem de motivată, cu un program, o strategie, jucători din toate părțile, se pregătesc de participarea la Campionatul Mondial, pentru ei nu este un meci amical. Noi putem să încercăm alți jucători.

Am promovat 4 jucători de la echipa de tineret, pentru continuitate, să nu dispară generații, trebuie să fie o selecție continuă. Ei trebuie să se adapteze jocului și depinde doar de ei dacă o să rămână”.

Antrenorul își va face o părere despre cum se vor acomoda jucătorii fără prea mare experiență la rigorile de la echipa națională, diferite de cele de la echipele de club.

„Pentru mine este un meci de pregătire, în care să îmi dau seama cum se adaptează atmosferei create la un meci la națională. Aici responsabilitatea este imensă, nu se compară cu ce se întâmplă la echipa de club sau în cupele europene. Prezența lor la națională trebuie să fie pozitivă, au o țară întreagă în spate”, a mai precizat Mircea Lucescu.