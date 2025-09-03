International

Londra dă vize speciale pentru travestiți. Britanicii se întreabă dacă de asta au nevoie

Londra dă vize speciale pentru travestiți. Britanicii se întreabă dacă de asta au nevoietravestit / sursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Sistemul de imigrație din Marea Britanie continuă să fie subiect de discuție după ce autoritățile au acordat vize speciale „Global Talent” unor travestiți din Turcia, potrivit The Telegraph.

Decizia, menită să sprijine artiști talentați, ridică întrebări despre necesitatea importului de talente într-un sector în care există deja numeroase resurse locale.

Imigrația și vizele pentru travestiți

Home Office-ul britanic a emis recent vize speciale pe cinci ani pentru artiști travestiți provenind din Turcia.

Printre beneficiari se numără Q-BRA, cunoscut pentru reinterpretarea piesei „Habanera” de Bizet în limbaj queer turcesc, și Akis Ka, care și-a propus să „lase urme queer în istoria artei”.

Prima țară din Europa ce renunță complet la numerar. Cumpărături fără cash
Prima țară din Europa ce renunță complet la numerar. Cumpărături fără cash
Exclusiv. Povestea neștiută a tenorului Octavian Ene. Detalii din culise
Exclusiv. Povestea neștiută a tenorului Octavian Ene. Detalii din culise

Oficialii susțin că aceste vize fac parte dintr-un program menit să atragă talente globale și să promoveze diversitatea artistică în Marea Britanie.

Deși decizia este legală și susținută de regulamentele imigraționiste britanice, criticii pun sub semnul întrebării necesitatea importului de travestiți, argumentând că în Regatul Unit există deja numeroși artiști locali, recunoscuți prin apariții media și participări la emisiuni precum „RuPaul’s Drag Race UK” sau „Strictly Come Dancing”.

Reacții și context

Măsurile au stârnit reacții mixte din partea publicului și a organizațiilor culturale. Unii susțin că vizele pentru travestiți reflectă angajamentul Marii Britanii față de diversitate și artă, oferind oportunități internaționale artiștilor talentați.

Alții consideră că resursele locale ar fi suficiente și că autoritățile ar fi putut sprijini artiști britanici deja existenți.

Date recente arată că 4,8% dintre bărbații din Marea Britanie aflați în vârstă activă sunt șomeri, ceea ce ridică întrebarea dacă ar fi fost mai eficient să se încurajeze implicarea acestora în sectorul artistic intern.

travestit

travestit / sursa foto: dreamstime.com

În plus, mass-media a evidențiat numeroase povești despre travestiți britanici, de la artiști surzi care promovează limbajul semnelor gay, până la femei care au trebuit să lupte pentru a-și găsi locuri de muncă în industrie.

Implicații asupra imigrației și culturii

Decizia privind acordarea vizelor speciale ar putea influența discuțiile mai largi despre imigrație și nevoile culturale ale Marii Britanii.

În timp ce unii politicieni susțin că astfel de măsuri sprijină diversitatea și atrag talente globale, alții avertizează că ar trebui prioritizați artiștii locali pentru a nu diminua oportunitățile interne.

Pe plan cultural, această decizie evidențiază interesul guvernului pentru promovarea artei queer și a performanței în Marea Britanie, consolidând scena artistică existentă prin colaborări internaționale.

Experții sugerează că astfel de inițiative pot atrage atenția globală asupra industriei creative britanice și pot genera noi formate de divertisment și evenimente culturale

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:19 - Excursii de lux din bani publici pe Coasta de Azur. Cine este directorul demis de ministrul Pîslaru
20:10 - Alegeri parlamentare 2025. Candidatul-surpriză de pe lista unui partid unionist: nepotul unui fost traficant, implica...
20:01 - Un concurent de la Insula Iubirii, oprit de poliție. Primele declarații
19:53 - Reduceri în instituțiile publice. Ilie Bolojan a detaliat pașii
19:42 - Prima țară din Europa ce renunță complet la numerar. Cumpărături fără cash
19:15 - Ambasada Chinei mulțumește foștilor premieri români pentru prezența la Beijing

Proiecte speciale