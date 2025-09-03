International Londra dă vize speciale pentru travestiți. Britanicii se întreabă dacă de asta au nevoie







Sistemul de imigrație din Marea Britanie continuă să fie subiect de discuție după ce autoritățile au acordat vize speciale „Global Talent” unor travestiți din Turcia, potrivit The Telegraph.

Decizia, menită să sprijine artiști talentați, ridică întrebări despre necesitatea importului de talente într-un sector în care există deja numeroase resurse locale.

Home Office-ul britanic a emis recent vize speciale pe cinci ani pentru artiști travestiți provenind din Turcia.

Printre beneficiari se numără Q-BRA, cunoscut pentru reinterpretarea piesei „Habanera” de Bizet în limbaj queer turcesc, și Akis Ka, care și-a propus să „lase urme queer în istoria artei”.

Oficialii susțin că aceste vize fac parte dintr-un program menit să atragă talente globale și să promoveze diversitatea artistică în Marea Britanie.

Deși decizia este legală și susținută de regulamentele imigraționiste britanice, criticii pun sub semnul întrebării necesitatea importului de travestiți, argumentând că în Regatul Unit există deja numeroși artiști locali, recunoscuți prin apariții media și participări la emisiuni precum „RuPaul’s Drag Race UK” sau „Strictly Come Dancing”.

Măsurile au stârnit reacții mixte din partea publicului și a organizațiilor culturale. Unii susțin că vizele pentru travestiți reflectă angajamentul Marii Britanii față de diversitate și artă, oferind oportunități internaționale artiștilor talentați.

Alții consideră că resursele locale ar fi suficiente și că autoritățile ar fi putut sprijini artiști britanici deja existenți.

Date recente arată că 4,8% dintre bărbații din Marea Britanie aflați în vârstă activă sunt șomeri, ceea ce ridică întrebarea dacă ar fi fost mai eficient să se încurajeze implicarea acestora în sectorul artistic intern.

În plus, mass-media a evidențiat numeroase povești despre travestiți britanici, de la artiști surzi care promovează limbajul semnelor gay, până la femei care au trebuit să lupte pentru a-și găsi locuri de muncă în industrie.

Decizia privind acordarea vizelor speciale ar putea influența discuțiile mai largi despre imigrație și nevoile culturale ale Marii Britanii.

În timp ce unii politicieni susțin că astfel de măsuri sprijină diversitatea și atrag talente globale, alții avertizează că ar trebui prioritizați artiștii locali pentru a nu diminua oportunitățile interne.

Pe plan cultural, această decizie evidențiază interesul guvernului pentru promovarea artei queer și a performanței în Marea Britanie, consolidând scena artistică existentă prin colaborări internaționale.

Experții sugerează că astfel de inițiative pot atrage atenția globală asupra industriei creative britanice și pot genera noi formate de divertisment și evenimente culturale