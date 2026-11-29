Rapid - FC Botoșani, azi de la ora 20:00. Debut pe banca oaspeților și probleme cu gazonul
- Daniel Teodoreanu
- 29 noiembrie 2026, 13:40
Partida dintre Rapid și FC Botoșani, programată în runda a 17-a a Superligii, aduce față în față două echipe aflate în zone complet diferite ale clasamentului și cu obiective opuse. Meciul se joacă azi, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești.
Suporterii care nu ajung în tribune pot urmări confruntarea în direct la televizor pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Rapid - FC Botoșani, azi de la ora 20:00. Debut pe banca oaspeților și probleme cu gazonul
Deși duelul Rapid - FC Botoșani pare la prima vedere unul accesibil pentru formația giuleșteană, întâlnirea are o notă aparte prin prezența unui nume nou pe banca tehnică a oaspeților. Tehnicianul spaniol Filipe Ortiz își face debutul în Superliga, fiind numit recent pe banca botoșănenilor în locul lui Marius Croitoru.
Gazonul din Giulești după ninsoarea din Capitală
Ninsoarea căzută în București a afectat și arena din Giulești cu o zi înaintea partidei de duminică, programată de la ora 20:00. Antrenorul gazdelor, Daniel Pancu, a mers pe gazon pentru a inspecta cu atenție suprafața de joc.
Înaintea conferinței de presă susținute de Daniel Pancu, un reporter GSP a intrat pe terenul din Giulești și l-a surprins pe tehnicianul Rapidului analizând în detaliu starea suprafeței de joc.
„Acum e mai bun, dar trebuie înlocuit. Mâine o să se rupă, o sa fie mocirlă. Asta e”, a spus Daniel Pancu, după ce a verificat terenul, înainte de conferință.
Echipe probabile și brigada de arbitri
Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Vulturar, Moruțan, Grameni - Dobre, Stojilkovic, Petrila Rezerve: Ungureanu, D. Ciobotariu, Pașcanu, Cr. Manea, Kamara, Celik, Dumbia, Tape, Annan, R. Pop, A. Șucu, Kodor Absenți: D. Iliev, Graovac, Baroan, Talisson, Bubanja (accidentați) Antrenor: Daniel Pancu
FC Botoșani (4-3-3): Anestis - Ilaș, Miron, Diarra, Creț - Limas, Papa, Ongenda - Mitrov, Dumiter, Mailat Rezerve: Gurău, Diaw, Sadiku, Bayeye, Bordeianu, Idowu, Bodișteanu, Gama, Kovtaliuk, M. Preda, D. Ștefan Absenți: - Antrenor: Filipe Ortiz
Stadion: Giulești Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Adrian Vornicu, Nicușor Marin Arbitru VAR: Florin Andrei / Arbitru AVAR: Radu Petrescu