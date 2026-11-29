Partida dintre Rapid și FC Botoșani, programată în runda a 17-a a Superligii, aduce față în față două echipe aflate în zone complet diferite ale clasamentului și cu obiective opuse. Meciul se joacă azi, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești.

Suporterii care nu ajung în tribune pot urmări confruntarea în direct la televizor pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Deși duelul Rapid - FC Botoșani pare la prima vedere unul accesibil pentru formația giuleșteană, întâlnirea are o notă aparte prin prezența unui nume nou pe banca tehnică a oaspeților. Tehnicianul spaniol Filipe Ortiz își face debutul în Superliga, fiind numit recent pe banca botoșănenilor în locul lui Marius Croitoru.

Ninsoarea căzută în București a afectat și arena din Giulești cu o zi înaintea partidei de duminică, programată de la ora 20:00. Antrenorul gazdelor, Daniel Pancu, a mers pe gazon pentru a inspecta cu atenție suprafața de joc.

Înaintea conferinței de presă susținute de Daniel Pancu, un reporter GSP a intrat pe terenul din Giulești și l-a surprins pe tehnicianul Rapidului analizând în detaliu starea suprafeței de joc.

„Acum e mai bun, dar trebuie înlocuit. Mâine o să se rupă, o sa fie mocirlă. Asta e”, a spus Daniel Pancu, după ce a verificat terenul, înainte de conferință.

Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Vulturar, Moruțan, Grameni - Dobre, Stojilkovic, Petrila Rezerve: Ungureanu, D. Ciobotariu, Pașcanu, Cr. Manea, Kamara, Celik, Dumbia, Tape, Annan, R. Pop, A. Șucu, Kodor Absenți: D. Iliev, Graovac, Baroan, Talisson, Bubanja (accidentați) Antrenor: Daniel Pancu

FC Botoșani (4-3-3): Anestis - Ilaș, Miron, Diarra, Creț - Limas, Papa, Ongenda - Mitrov, Dumiter, Mailat Rezerve: Gurău, Diaw, Sadiku, Bayeye, Bordeianu, Idowu, Bodișteanu, Gama, Kovtaliuk, M. Preda, D. Ștefan Absenți: - Antrenor: Filipe Ortiz

Stadion: Giulești Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Adrian Vornicu, Nicușor Marin Arbitru VAR: Florin Andrei / Arbitru AVAR: Radu Petrescu