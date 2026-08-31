Etapa cu numărul 7 din Superligă se încheie în această seară cu o confruntare extrem de așteptată. Rapid primește vizita celor de la Universitatea Craiova, într-un duel programat de la ora 20:30. Meciul de pe stadionul din Giulești va fi difuzat în direct pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul formației gazdă, Daniel Pancu, a subliniat importanța partidei și a atras atenția asupra forței adversarului, amintind de parcursul oltenilor în competițiile externe.

„Ce să spun despre derby-ul care ne așteaptă? Este al cincilea la rând, ăsta a fost programul. Poate este cel cu cea mai mare intensitate. Toți știm ce înseamnă o victorie împotriva campioanei, singura echipă europeană. Felicitări pentru că ne reprezintă. Și eu cred că ar fi trebuit să fie în Europa League, dar au adversari foarte tari. Vom avea nevoie de șansă. Își creează foarte multe ocazii, va trebui să marcăm din ocaziile pe care le vom avea. Diferența se va face în duelurile unu contra unu. Sunt poziții în care consider că suntem mai valoroși decât ei.”, a afirmat Daniel Pancu, antrenorul Rapidului.

De cealaltă parte, Filipe Coelho mizează pe identitatea de joc a echipei sale și pe concentrarea pe tot parcursul celor 90 de minute, chiar dacă se confruntă cu posibile absențe în lot.

„Este un meci important. Meciurile importante sunt cele pe care vrem să le jucăm, bineînțeles, împotriva unei echipe bune, care joacă acasă. Noi venim cu mentalitatea de a juca propriul nostru joc și de a încerca să obținem cele trei puncte. Avem unul sau doi jucători despre care nu sunt sigur că vor putea fi disponibili pentru meci, dar vom vedea. În astfel de meciuri, de cele mai multe ori, detaliile sunt cele care fac diferența.

Mentalitatea este foarte importantă. Știm că vom întâlni o echipă bună, cu o mentalitate puternică, dar este vorba despre noi. Vom aborda meciul încercând în continuare să îmbunătățim anumite lucruri și să obținem cele trei puncte, pentru că punctele sunt foarte importante pentru noi în acest moment.”, a declarat și Filipe Coelho, tehnicianul Craiovei.

Pentru acest meci, ambii tehnicieni au pregătit formule competitive, iar partida va fi condusă de o brigadă de arbitri experimentată.

Rapid (4-2-3-1): Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar - Moruțan, Bubanja, Dobre - Stojilkovic Rezerve: Ungureanu - El Sawy, Onea, Kumer, Ouedraogo, Kodor, Kamara, Jambor, Doumbia, Pop Antrenor: Daniel Pancu

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Sava, Maxim - Băluță, Etim, Rus, Teles, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Webster, Tavares Antrenor: Filipe Coelho

Meciul va fi arbitrat la centru de Florin Andrei, ajutat de asistenții Mihai-Alexandru Vodă și Cosmin Bojan. Rolul de arbitru de rezervă îi revine Anei Maria Terteleac, iar Adrian Comănescu va fi observatorul brigăzii. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și asistentul VAR Sebastian Gheorghe.