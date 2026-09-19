Craiova – FCSB, duelul campioanelor. Un avantaj clar pentru olteni

Universitatea Craiova și FCSB, ultimele două campioane ale României, se întâlnesc sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 10-a din Superliga, pe terenul formației oltene. Partida pune față în față campioana din 2026 și echipa care a cucerit titlul în 2024 și 2025, iar statistica meciurilor disputate la Craiova oferă un avantaj important gazdelor.

Universitatea Craiova are un bilanț solid pe teren propriu în campionat în 2026: a câștigat 12 dintre cele 14 partide disputate și a pierdut doar de două ori, de fiecare dată în fața lui FC Argeș. În același timp, FCSB a obținut o singură victorie în ultimele șase deplasări din Superliga, ceea ce face din meciul de sâmbătă unul dintre punctele de interes ale rundei.

Ultimul succes al formației bucureștene în campionat pe terenul Universității Craiova datează din 28 ianuarie 2024. FCSB s-a impus atunci cu 3-0.

De atunci, echipa bucureșteană nu a mai obținut o victorie în campionat la Craiova. Mai mult, cea mai recentă confruntare directă dintre cele două formații în Superliga s-a disputat chiar pe stadionul oltenilor, la 15 februarie 2026.

Universitatea Craiova a câștigat acel meci cu 1-0, unicul gol fiind înscris de Assad Al-Hamlawi.

Formația pregătită de FCSB a avut rezultate mai puțin constante în deplasările din campionat în această perioadă. Singura victorie din ultimele șase partide jucate în deplasare a fost obținută la 26 iulie, 2-0 cu FK Csikszereda.

În celelalte cinci meciuri, FCSB a înregistrat o remiză și patru înfrângeri. Potrivit statisticilor publicate de Liga Profesionistă de Fotbal, bucureștenii au primit cel puțin un gol în șase dintre ultimele șapte partide disputate în campionat.

Universitatea Craiova are, în schimb, cel mai bun procentaj de posesie după primele nouă etape, 58,2%. FCSB se află la 55,8%. Bucureștenii au însă mai multe șuturi pe spațiul porții adversarilor, 59, față de 55 pentru formația olteană.

Un alt detaliu statistic remarcat de LPF înaintea partidei este distribuția golurilor marcate de Universitatea Craiova.

Din cele 19 goluri înscrise de olteni în primele nouă etape, 15 au venit în repriza secundă. Opt dintre acestea au fost marcate în intervalul 46-60, imediat după reluarea jocului.

FCSB are, la rândul său, cel mai mare număr de șuturi pe poartă dintre cele două formații după primele nouă runde, ceea ce oferă un alt reper statistic pentru partida de sâmbătă.

Universitatea Craiova și FCSB s-au întâlnit de 42 de ori în campionat din 2014, anul revenirii fotbalului craiovean pe prima scenă.

Bilanțul este favorabil formației bucureștene: FCSB a câștigat 27 de meciuri, Universitatea Craiova s-a impus în opt, iar alte șapte partide s-au încheiat la egalitate.

Totuși, istoricul general nu reflectă integral forma recentă de pe terenul din Craiova, unde FCSB nu a mai câștigat în campionat de peste doi ani și jumătate.

Universitatea Craiova – FCSB se joacă sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, în etapa a 10-a din Superliga. Partida este programată după confruntarea CFR Cluj – FC Botoșani, care începe la 17:30.

Meciul va fi transmis în direct de Prima Sport și Digi Sport. Universitatea Craiova are și cea mai mare medie de spectatori din Superliga, cu 10.970 de persoane pe meci, potrivit datelor LPF.