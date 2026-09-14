FCSB a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 2-2, luni seara, pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei a 9-a din Superliga de fotbal. Campioana a condus la pauză, dar ploieștenii au egalat în repriza secundă și au plecat cu un punct de la București.

Petrolul a deschis scorul în minutul 3, prin atacantul englez Dan Nlundulu, care a finalizat o fază de atac bine construită.

FCSB a întors scorul până la pauză. Ofri Arad a egalat în minutul 14, din penalty, după un fault comis de Mark Țuțu asupra lui Arnold Garita, iar Meriton Korenica a marcat în minutul 24, după o greșeală a lui Sergiu Hanca și Adam Zaian.

Petrolul a restabilit egalitatea în minutul 66, prin fundașul elvețian Breston Malula, care a înscris cu capul după recentrarea lui Lucho Vega.

FCSB a mai avut două oportunități importante. În minutul 17, Korenica a trimis mingea în bară, iar în prelungiri, Aymen Boutoutaou a șutat peste transversală de la aproximativ șase metri.

Petrolul putea înscrie în minutul 29, când Malula a reluat spre poartă, însă Ștefan Târnovanu a intervenit și a respins.

În minutul 71, Denis Drăguș a intrat la FCSB în locul lui David Miculescu.

Egalul prelungește seria fără victorie a Petrolului în meciurile de campionat cu FCSB. Ploieștenii nu au mai câștigat în fața formației bucureștene din 9 aprilie 2015, când s-au impus cu 1-0 pe Arena Națională, prin golul lui Gevaro Nepomuceno. De atunci, cele două echipe au disputat 12 meciuri în Superligă, înregistrându-se cinci victorii ale FCSB și șapte remize, potrivit LPF.

FCSB venea după trei înfrângeri consecutive în campionat.

Vineri, 11 septembrie

Farul Constanța – UTA Arad 4-2 Csikszereda – Dinamo București 1-3

Sepsi OSK – CFR Cluj 3-1 Rapid București – FC Voluntari 2-1

Duminică, 13 septembrie

FC Argeș – FC Botoșani 1-1 Corvinul Hunedoara – Universitatea Craiova 0-1

Luni, 14 septembrie

Universitatea Cluj – Oțelul Galați 3-0 FCSB – Petrolul Ploiești 2-2

1. Dinamo București – 20 puncte 2. Rapid București – 18 puncte 3. Universitatea Craiova – 17 puncte 4. Petrolul Ploiești – 16 puncte 5. Farul Constanța – 14 puncte 6. Sepsi OSK – 13 puncte 7. FCSB – 12 puncte 8. Universitatea Cluj – 12 puncte 9. FC Botoșani – 11 puncte 10. FC Argeș – 11 puncte 11. Corvinul Hunedoara – 10 puncte 12. CFR Cluj – 10 puncte 13. Oțelul Galați – 10 puncte 14. UTA Arad – 9 puncte 15. FC Voluntari – 8 puncte 16. Csikszereda – 1 punct