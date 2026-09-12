Octavian Popescu urmează să părăsească lotul celor de la FCSB la finalul acestei săptămâni, după ce conducerea din Ghencea a ajuns la o înțelegere definitivă cu gruparea elenă Levadiakos, conform gsp.ro.

Transferul sub formă de împrumut s-a concretizat rapid, după ce posibilitatea ca jucătorul să ajungă la CFR Cluj a picat. În Grecia, fotbalistul va reîntâlni tehnicieni familiari, deoarece pe banca tehnică a formației Levadiakos se află Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii săi antrenori de la echipa bucureșteană.

Documentele dintre cele două cluburi au fost deja perfectate de partea română, fiind așteptată doar formalizarea din partea grecilor. Zborul spre Atena este programat pentru duminică dimineață.

Experiența lui Octavian Popescu la gruparea roș-albastră a început în anul 2020. În tot acest timp, el a adunat 234 de selecții, reușind să înscrie de 28 de ori și să ofere 30 de pase decisive. În actuala campanie competițională, extrema a bifat 8 meciuri, un gol și 4 pase decisive, însă minutele puține primite pe teren l-au determinat să protesteze public.

Neînțelegerile privind timpul de joc au ieșit la iveală la mijlocul lunii august, când fotbalistul și-a exprimat frustrarea față de statutul său din lot.

„Sunt supărat că nu joc titular! Sau că am jucat puține minute, așa cum am jucat și la meciul cu Sepsi. Cred că nu merit asta. Este normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să rămânem pe locul 1”, a declarat el la acel moment.

După apariția din partida cu CFR Cluj, unde a bifat 63 de minute, sportivul nu a mai fost inclus în planurile echipei pentru meciurile cu UTA, FC Argeș și Dinamo. Trecerea sa pe banca de rezerve și ulterior scoaterea din lot au culminat cu decizia patronului Gigi Becali de a renunța la serviciile sale.

Finanțatorul echipei a explicat motivele din spatele renunțării la fotbalist și a lăsat să se înțeleagă că schimbarile din viața personală a jucătorului vor fi benefice pentru randamentul său sportiv.

„Eu i-am dat ordin de plecare acum două zile. Întrebați-l pe MM. Nu m-a supărat nimic. Asta e viața. Poate că e mai bine acolo, va scăpa de anturaj. El de la anturaj are probleme. Ce anturaj mai are acolo? El nu are bani. Are pentru apartamentul pe care i l-am dat. În rest, nu are bani să își cheme anturajul acolo”, a declarat Gigi Becali.