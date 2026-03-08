Nu a plecat oficial de la FCSB, dar Elias Charalambous și-a și găsit echipă

La doar o zi după ce și-a anunțat plecarea de la FCSB, numele antrenorului cipriot Elias Charalambous este deja asociat cu o posibilă revenire în fotbalul din țara natală.

Demisia tehnicianului a venit imediat după meciul pierdut de campioana României pe teren propriu în fața formației Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din Superligă.

După partidă, Charalambous și-a anunțat decizia atât la flash-interviu, cât și la conferința de presă de după meci, afirmând că echipa are nevoie de o schimbare majoră.

Antrenorul cipriot a explicat că decizia de a pleca îi aparține în totalitate și că a considerat că este momentul potrivit pentru o schimbare pe banca tehnică.

„Eu cred că este nevoie de un șoc. Este ultima mea zi aici. A fost ultimul meci. Au fost doi ani minunați, dar trebuie cineva să-și asume responsabilitatea. Nu sunt multe lucruri de spus. O poveste frumoasă care s-a terminat. Este ultima zi. Fără întrebări și respectați-mi decizia!”, a declarat Elias Charalambous după partida FCSB – Universitatea Cluj.

Decizia a venit într-un moment dificil pentru echipa bucureșteană, după un sezon în care rezultatele nu au fost la nivelul așteptărilor.

La scurt timp după anunțul demisiei, presa din Cipru a început să speculeze despre viitorul antrenorului.

Potrivit publicației Cyprus Times, Charalambous ar putea ajunge în curând pe banca unei echipe importante din campionatul cipriot.

„Informațiile aflate în posesia noastră indică faptul că, în curând, va exista o discuție despre Elias Charalambous și preluarea băncii tehnice a unei echipe importante din Cipru”, notează jurnaliștii publicației Cyprus Times.

Deocamdată nu a fost anunțat numele clubului care ar putea negocia cu fostul antrenor al FCSB.

Elias Charalambous a fost numit antrenor principal al FCSB în martie 2023 și a condus echipa timp de aproximativ doi ani.

În această perioadă, tehnicianul cipriot a reușit să obțină rezultate importante pentru clubul bucureștean.

Sub conducerea sa, FCSB a câștigat două titluri de campioană a României și două Supercupe ale României.

De asemenea, echipa a avut și un parcurs european apreciat în sezonul 2024–2025, când a ajuns până în optimile de finală din UEFA Europa League.

Performanțele din acea perioadă au consolidat reputația antrenorului în fotbalul european.

După plecarea de la FCSB, Elias Charalambous rămâne unul dintre cei mai cunoscuți antrenori ciprioți din ultimii ani.

Experiența acumulată în România și rezultatele obținute cu echipa bucureșteană îl pot transforma într-o variantă atractivă pentru cluburile care caută un nou proiect tehnic.

Presa din Cipru sugerează că discuțiile ar putea începe în perioada următoare, însă până în prezent nu există o confirmare oficială privind viitoarea destinație a antrenorului.