Plecări în masă de la FCSB după înfrângerea cu Universitatea Cluj. Și-au anunțat demisiile

Antrenorul cipriot Elias Charalambous a anunțat că părăsește banca tehnică a FCSB, după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața echipei Universitatea Cluj, scor 1-3, în etapa a 30-a din Superliga României. Alături de el pleacă și Mihai Pintilii. De asemenea, mai mulți jucători vor fi dați afară de Gigi Becali.

Tehnicianul cipriot a declarat la finalul partidei că decizia îi aparține în totalitate și că meciul disputat pe Arena Națională a fost ultimul pentru el pe banca formației bucureștene.

„Nu am ce să spun multe lucruri despre meci. Pentru mine este ultima zi aici. Cel care va veni aici, poate va face mai mult decât mine. Este ultima zi, nu am alte raspunsuri. Este decizia mea.

Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Elias Charalambous.

Patronul clubului, Gigi Becali, a reacționat după ce a aflat că antrenorul și-a anunțat plecarea.

„Înseamnă că pleacă şi el. Erau ca frații!”, a spus Becali, făcând referire la colaborarea dintre Charalambous și Mihai Pintilii.

Finanțatorul formației bucureștene a declarat că nu intenționa să îl demită pe tehnician și că despărțirea va avea loc în condiții amiabile.

„Asta e. Foarte bine a făcut. Foarte bine a făcut. El, săracul, vede că nu mai poate. Din demnitate, a zis: «Nu mai pot să duc echipa». Dacă jucătorii fac ce fac, nu mai poate duce.

Eu, de exemplu, nu-l dădeam afară. Dacă se punea problema, îi ziceam să vorbim la sfârșit. Când se termina play-out-ul, să conducă altcineva echipa în meciurile de baraj. Dacă și-a dat demisia, înseamnă că și Pintii pleacă. Ei erau împreună, foarte bine legați. Așa cred. O să vorbesc acum, după ce închid cu voi.

O să ne despărțim prietenește, pentru că am avut mari realizări cu el. A făcut-o din demnitate, dacă jucătorii lui batjocoresc fotbalul”, a declarat Gigi Becali.

Elias Charalambous a fost numit antrenor principal la FCSB pe 30 martie 2023.

În perioada petrecută pe banca tehnică a clubului bucureștean, tehnicianul cipriot a condus echipa în 170 de partide oficiale.

Bilanțul său include 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri.

În perioada mandatului său, FCSB a câștigat două titluri în Superliga României și două trofee ale Supercupa României.

De asemenea, echipa a avut un parcurs european important în sezonul 2024–2025 al cupelor europene.

Sub conducerea lui Charalambous, FCSB a ajuns până în optimile de finală ale UEFA Europa League.

Demisia tehnicianului vine într-un moment dificil pentru echipa bucureșteană, după eșecul suferit în ultima etapă a sezonului regulat.