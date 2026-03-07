Universitatea Cluj a câștigat categoric meciul cu FCSB, de pe Arena Națională

FCSB a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj, scor 1-3, într-un meci disputat sâmbătă seara pe Arena Națională, în etapa a 30-a din Superliga României, ultima rundă a sezonului regulat.

Partida a început favorabil pentru gazde, însă formația clujeană a reușit să întoarcă rezultatul și să obțină o victorie clară la București.

Campioana a început bine partida și a reușit să deschidă scorul în minutul 10.

Golul a venit în urma unui autogol al fundașului sârb Jug Stanojev, care a deviat în propria poartă o centrare trimisă de Mamadou Thiam.

După deschiderea scorului, FCSB a încercat să controleze jocul, însă oaspeții au reușit să revină rapid.

Formația clujeană a restabilit egalitatea în minutul 24.

Golul a fost marcat de francezul Oucasse Mendy, care a finalizat o acțiune ofensivă începută după pasa lui Issouf Macalou.

După acest moment, jocul a devenit mai deschis, iar Universitatea Cluj a reușit să profite de spațiile lăsate de defensiva gazdelor.

În minutul 40, Universitatea Cluj a trecut în avantaj.

Bosniacul Jovo Lukic a înscris după un contraatac rapid, lansat de Issouf Macalou.

Prin această reușită, Lukic a ajuns la 15 goluri în actualul sezon și a devenit golgheterul la zi al campionatului.

În repriza a doua, echipa clujeană a continuat să fie periculoasă pe contraatac.

În minutul 57, Issouf Macalou a marcat golul al treilea al Universității Cluj.

Acesta a finalizat un contraatac rapid după o pasă primită de la Oucasse Mendy și a stabilit scorul final al partidei, 3-1.

Victoria obținută la București confirmă forma bună a echipei clujene.

Universitatea Cluj a ajuns la patru victorii consecutive și a urcat pe locul al treilea în clasamentul Superligii.

De cealaltă parte, FCSB a suferit a cincea înfrângere pe teren propriu în actualul sezon.

În partida tur dintre cele două echipe, FCSB câștigase cu scorul de 2-0.

FCSB – Universitatea Cluj 1-3 (1-2) Arena Națională – București

Au marcat: Jug Stanojev (autogol, 10) / Oucasse Mendy (24), Jovo Lukic (40), Issouf Macalou (57)

Arbitru central: Rareș George Vidican (Satu Mare)

Arbitri asistenți: Ferencz Tunyogi (Zalău) și Ioan Alexandru Corb (Satu Mare) Al patrulea oficial: Marius Omuț (Satu Mare)

Arbitru video: Cătălin Popa (Pitești) Arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Nicolae Marodin (București) – CCA și Ion Cățoi (București) – LPF