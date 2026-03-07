Universitatea Cluj a câștigat categoric meciul cu FCSB, de pe Arena Națională
FCSB a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj, scor 1-3, într-un meci disputat sâmbătă seara pe Arena Națională, în etapa a 30-a din Superliga României, ultima rundă a sezonului regulat.
Partida a început favorabil pentru gazde, însă formația clujeană a reușit să întoarcă rezultatul și să obțină o victorie clară la București.
FCSB a deschis scorul printr-un autogol
Campioana a început bine partida și a reușit să deschidă scorul în minutul 10.
Golul a venit în urma unui autogol al fundașului sârb Jug Stanojev, care a deviat în propria poartă o centrare trimisă de Mamadou Thiam.
După deschiderea scorului, FCSB a încercat să controleze jocul, însă oaspeții au reușit să revină rapid.
Universitatea Cluj a egalat în prima repriză
Formația clujeană a restabilit egalitatea în minutul 24.
Golul a fost marcat de francezul Oucasse Mendy, care a finalizat o acțiune ofensivă începută după pasa lui Issouf Macalou.
După acest moment, jocul a devenit mai deschis, iar Universitatea Cluj a reușit să profite de spațiile lăsate de defensiva gazdelor.
Jovo Lukic a adus avantajul clujenilor
În minutul 40, Universitatea Cluj a trecut în avantaj.
Bosniacul Jovo Lukic a înscris după un contraatac rapid, lansat de Issouf Macalou.
Prin această reușită, Lukic a ajuns la 15 goluri în actualul sezon și a devenit golgheterul la zi al campionatului.
Macalou a stabilit scorul final
În repriza a doua, echipa clujeană a continuat să fie periculoasă pe contraatac.
În minutul 57, Issouf Macalou a marcat golul al treilea al Universității Cluj.
Acesta a finalizat un contraatac rapid după o pasă primită de la Oucasse Mendy și a stabilit scorul final al partidei, 3-1.
Universitatea Cluj urcă pe podiumul clasamentului
Victoria obținută la București confirmă forma bună a echipei clujene.
Universitatea Cluj a ajuns la patru victorii consecutive și a urcat pe locul al treilea în clasamentul Superligii.
De cealaltă parte, FCSB a suferit a cincea înfrângere pe teren propriu în actualul sezon.
În partida tur dintre cele două echipe, FCSB câștigase cu scorul de 2-0.
Datele oficiale ale partidei FCSB - Universitatea Cluj
FCSB – Universitatea Cluj 1-3 (1-2) Arena Națională – București
Au marcat: Jug Stanojev (autogol, 10) / Oucasse Mendy (24), Jovo Lukic (40), Issouf Macalou (57)
Arbitru central: Rareș George Vidican (Satu Mare)
Arbitri asistenți: Ferencz Tunyogi (Zalău) și Ioan Alexandru Corb (Satu Mare) Al patrulea oficial: Marius Omuț (Satu Mare)
Arbitru video: Cătălin Popa (Pitești) Arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Nicolae Marodin (București) – CCA și Ion Cățoi (București) – LPF
