Pițurcă, despre situația FCSB. Unde a greșit Gigi Becali

Victor Pițurcă a comentat situația dificilă prin care trece FCSB, după ce echipa a ratat pentru prima dată în istoria clubului calificarea în play-off-ul SuperLigii. Fostul selecționer a declarat la Digisport că implicarea excesivă a patronului în deciziile tehnice poate afecta performanța echipei.

„Eu am discutat întâmplător cu el acum câteva zile și i-am spus: ‘De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?’. Mi-a zis: ‘Eu vreau să mă distrez’. Ne distrăm cu toții,” a spus Pițurcă, explicând că implicarea directă a patronilor poate complica munca antrenorilor.

După acest sezon problematic, Gigi Becali a anunțat planuri de restructurare completă a lotului și a staff-ului tehnic. Patronul își dorește să aducă foști jucători importanți și antrenori cu experiență, printre care Adrian Ilie și Mirel Rădoi, pentru a reconstrui echipa pe baze solide. Această abordare urmărește atât consolidarea performanțelor pe teren, cât și redobândirea încrederii suporterilor după un sezon slab.

Becali a precizat că fundașul Elias Charalambous va rămâne la club și nu se pune problema unui transfer, subliniind importanța păstrării unor jucători cheie pentru stabilitatea echipei.

Victor Pițurcă a explicat că succesul unei echipe depinde de libertatea pe care antrenorul o are în luarea deciziilor și în construirea lotului. El a dat exemplul Universității Craiova, unde rezultatele bune au fost posibile deoarece antrenorul a avut autonomia de a-și alege jucătorii potriviți.

„Echipa asta e opera lui Mirel Rădoi. Antrenorul portughez pe mine nu m-a dat peste cap. Craiova câștigă meciurile că a adus Rădoi jucători puternici,” a adăugat Pițurcă.

În săptămânile următoare, FCSB va începe procesul de reorganizare: staff-ul tehnic va fi restructurat, se vor lua decizii privind transferurile, iar strategia pe termen lung va fi clar definită. Obiectivul patronului este ca deciziile sportive să fie luate de profesioniști, iar antrenorii să aibă libertatea necesară pentru a implementa propria viziune.

Sezonul următor va reprezenta un test major pentru FCSB, care trebuie să reconstruiască încrederea suporterilor, să îmbunătățească performanțele și să readucă clubul pe podiumul SuperLigii.