FC Argeș a prins ultimul loc de play-off în Superliga, după 1-0 cu Dinamo. FCSB merge în play-out

FC Argeș s-a calificat în play-off-ul Superligii după victoria obținută duminică seara, în deplasare, împotriva lui Dinamo București. Piteștenii s-au impus cu 1-0 în etapa a 29-a și au devenit ultima echipă care își asigură prezența între primele șase formații ale campionatului.

Partida a început alert, iar gazdele au avut prima oportunitate importantă încă din minutul 3, când Cătălin Cîrjan a șutat, însă Căbuz a respins intervenind salvator. Replica oaspeților a venit rapid: în minutul 8, Ricardo Matos și Micovschi au încercat să profite de o fază aglomerată, dar Epassy a reușit să mențină tabela intactă.

La scurt timp s-a consemnat un moment inedit în Liga 1, arbitrul acordând prima pauză de hidratare pentru jucătorii musulmani ai ambelor echipe, aflați în perioada Ramadanului.

Dinamo a continuat să preseze, iar în minutul 22 Căbuz a intervenit spectaculos la șutul lui Karamoko din interiorul careului. Atacantul francez a rămas cel mai periculos om al bucureștenilor și a trimis mingea în bară în minutul 39.

Repriza secundă a adus același ritm intens, cu ambele formații căutând deschiderea scorului. Yanis Pîrvu a fost aproape de gol în minutul 69, însă faza decisivă a venit în minutul 75. Ricardo Matos a înscris pentru FC Argeș, stabilind scorul final al confruntării.

Dinamo a încercat să revină până la ultimul fluier, dar fără succes, iar piteștenii au plecat cu toate cele trei puncte. Victoria le-a asigurat calificarea în play-off, în timp ce FCSB, deținătoarea titlului, va evolua în play-out.

După 29 de etape, lider este Universitatea Craiova, cu 59 de puncte. Rapid București ocupă locul secund, cu 52 de puncte, la egalitate cu Dinamo, care se află pe poziția a treia. U Cluj este a patra, cu 51 de puncte, iar CFR Cluj se situează pe cinci, cu 50 de puncte. FC Argeș închide zona de play-off, cu 49 de puncte.

În formula de start, FC Dinamo București a mizat pe Epassy între buturi, cu o linie defensivă alcătuită din Sivis, K. Boateng, Stoinov și Opruţ. La mijloc au evoluat Alberto Soro, Gnahore și C. Cîrjan, în timp ce compartimentul ofensiv a fost format din Armstrong, Karamoko și Al. Musi. Pe parcursul meciului, antrenorul Zeljko Kopic a intervenit prin mai multe schimbări, introducându-i pe Al. Pop, Tarbă, Cr. Mihai, Milanov și Ikoko, în încercarea de a aduce un plus de energie și claritate în joc.

De cealaltă parte, FC Argeș Pitești a început cu Căbuz în poartă, susținut de Tofan, Sadriu, Tudose și Briceag în defensivă. Linia mediană i-a avut în componență pe Borţa, Rober Sierra și Raţă, iar în atac au fost trimiși Micovschi, Ricardo Matos și Bettaieb. Pe parcurs au intrat Y. Pîrvu, R. Moldoveanu și I. Rădescu, la decizia tehnicianului Bogdan Andone.

Opruţ a fost avertizat în prima repriză, în timp ce Raţă, Căbuz și Briceag au văzut cartonașul galben pe final. Partida a fost condusă la centru de arbitrul Marian Barbu, ajutat de asistenții Marius Badea și Laszlo-Imre Bucsi, iar din camera VAR au supervizat fazele Sorin Costreie și Valentin Porumbel.