Etapa a 24-a din Superliga debutează cu CFR Cluj – Metaloglobus și se încheie cu Dinamo – Petrolul

Etapa a 24-a din Superliga de fotbal începe vineri cu un duel în care calculele hârtiei indică un favorit clar. Vicecampioana CFR Cluj primește vizita formației Metaloglobus București, într-un moment în care cele două echipe traversează perioade complet diferite din punct de vedere al formei sportive.

Partida este programată de la ora 17:00 și deschide oficial runda, într-un context în care formația clujeană vine după o serie solidă de rezultate. CFR Cluj a pierdut un singur meci în ultimele opt etape de campionat, eșecul fiind consemnat pe 29 noiembrie 2025, scor 0-3, în deplasare, cu FC Argeș. În rest, ardelenii au acumulat șase victorii și o remiză.

Mai mult, echipa pregătită de stafful tehnic al clujenilor se află într-o serie de patru succese consecutive, care i-a permis să recupereze teren important în clasament. CFR Cluj se află la doar patru puncte de zona de play-off, iar un nou succes ar menține presiunea pe formațiile aflate deasupra liniei de calificare.

În contrast evident, Metaloglobus București ajunge la Cluj într-un moment extrem de complicat. Formația bucureșteană a obținut o singură victorie în ultimele zece etape, succesul fiind înregistrat pe 7 decembrie, scor 2-1, împotriva Farul Constanța. În rest, bilanțul cuprinde două rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

Mai îngrijorător pentru oaspeți este faptul că Metaloglobus se află într-o serie de patru eșecuri consecutive, context care a împins echipa spre zona inferioară a clasamentului. Dincolo de rezultate, statisticile defensive conturează o vulnerabilitate constantă. Metaloglobus a primit cel puțin un gol în 22 dintre cele 23 de partide disputate în actualul sezon de Superligă, un indicator relevant înaintea confruntării cu una dintre cele mai productive echipe din campionat.

În tabăra gazdelor, unul dintre jucătorii care au ieșit în evidență în ultima perioadă este Adrian Păun. Mijlocașul CFR-ului a avut un aport decisiv în mai multe dintre rezultatele recente ale echipei sale.

Adrian Păun a marcat golurile victoriei în meciurile câștigate cu FC Botoșani și Oțelul Galați, ambele încheiate cu scorul de 1-0. În plus, el a contribuit cu două pase decisive în succesul categoric obținut de CFR Cluj împotriva FCSB, scor 4-1, unul dintre cele mai convingătoare rezultate ale sezonului pentru ardeleni.

Cele două echipe s-au întâlnit o singură dată până acum în Superligă. Partida a avut loc în turul sezonului regulat, pe 13 septembrie 2025, iar confruntarea s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Contextul actual este însă diferit, atât din punct de vedere al formei, cât și al obiectivelor celor două cluburi.

CFR Cluj intră în acest meci cu obiectivul clar de a continua seria pozitivă și de a rămâne în cursa pentru play-off, în timp ce Metaloglobus caută soluții pentru a opri declinul și a evita adâncirea crizei de rezultate.

Ziua de vineri se încheie cu unul dintre cele mai vechi dueluri din fotbalul românesc. Dinamo București și Petrolul Ploiești se întâlnesc de la ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci care ajunge la episodul cu numărul 99 în Superligă.

Până în prezent, cele două formații s-au întâlnit de 98 de ori în campionat. Dinamo a obținut 57 de victorii, Petrolul s-a impus în 21 de partide, iar 20 de meciuri s-au încheiat la egalitate. Pentru dinamoviști, Petrolul reprezintă adversarul în fața căruia au câștigat cele mai multe meciuri în istoria campionatului.

Cea mai mare diferență de scor din confruntările directe a fost de șase goluri, consemnată de trei ori, toate în favoarea lui Dinamo. Rezultatele de 6-0 au fost înregistrate în anii 1960, 1982 și 1991, perioade în care formația din Ștefan cel Mare domina autoritar competiția internă.

De cealaltă parte, cel mai categoric succes al Petrolului rămâne victoria cu 3-0, obținută în anii 1961 și 1966. În ambele partide, omul decisiv a fost legenda ploieștenilor Mircea Dridea, unul dintre simbolurile istoriei clubului.

Cel mai recent duel dintre cele două echipe a avut loc pe 15 septembrie 2025, când Dinamo s-a impus fără emoții la Ploiești, scor 3-0. Golurile au fost marcate de Cătălin Cîrjan, Daniel Armstrong și Maxime Sivis.

Dincolo de istorie și statistici, actuala poziție din clasament arată două realități diferite. Dinamo este una dintre echipele implicate în lupta pentru titlu, ocupând locul 3, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova. Petrolul se află pe locul 13 și încearcă să se mențină în prima ligă, fiecare punct fiind crucial în contextul luptei pentru evitarea retrogradării.