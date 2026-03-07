Sport

Prima mașină a lui Gică Hagi a fost cumpărată cu bani împrumutați de la tatăl lui Gigi Becali. Autoturismul, unic în România

Prima mașină a lui Gică Hagi a fost cumpărată cu bani împrumutați de la tatăl lui Gigi Becali. Autoturismul, unic în RomâniaGică Hagi. Sursa foto. EVZ
Gică Hagi a avut, în trecut, o mașină unică în România, tatăl lui Gigi Becali fiind cel care i-a împrumutat banii pentru a o cumpăra, potrivit Fanatik.

Care a fost prima mașină deținută de Hagi

Giovanni Becali a povestit care a fost prima mașină deținută de Gică Hagi. Autoturismul a ajuns la „Rege” în urmă cu peste 40 de ani. Momentul a venit după Supercupa Europei disputată de Steaua la Monte Carlo, pe 24 februarie 1986, împotriva echipei Dinamo Kiev. „Militarii” au câștigat meciul cu 1-0, după un gol spectaculos din lovitură liberă marcat de Hagi.

„(n.r. Care a fost prima mașină a lui Gică Hagi?) Prima mașină a lui Gică Hagi a fost un Mercedes, când în România nimeni nu avea Mercedes. (n.r. nici Ceaușescu? nici Lucescu?) Nimeni! Nimeni!”, a spus acesta, la emisiunea „Giovanni Show”.

Hagi s-a împrumutat pentru a putea cumpăra mașina

Potrivit lui Giovanni Becali, Hagi a ajuns să dețină această mașină în urma unei întâmplări norocoase. La acel moment, autoturismul de lux fusese confiscat la Vama Nădlac de la un român care revenise în țară din Germania.

Mașina a fost scoasă la licitație, iar Hagi nu avea atunci suma necesară pentru a participa. Astfel, el s-a împrumutat de la tatăl lui Gigi Becali, unchiul lui Giovanni.

Giovanni Becali

Giovanni Becali. Sursa foto: Captură video/Youtube

„În 1986, după ce a dat golul acela din lovitură liberă din Supercupa Europei la Monte Carlo (n.r. Steaua – Dinamo Kiev 1-0), un român din Germania nu știu cum a intrat cu mașina, ce era cu mașina, i-o confiscă la Vama la Nădlac. Și iese la licitație să o ia cine vrea. Și a luat o Gică. Cu toți banii pe care îi avea și ce a mai trebuit i-a dat tatălui Gigi, unchiul meu. Tatăl lui Gigi, unchiul, i-a dat niște bani împrumut ca să ia mașina. Îți dai seama, să iei o așa mașină. Un Mercedes negru, mi-aduc aminte. Era singurul Mercedes din România în momentul acela”, a explicat acesta.

Becali a dezvăluit cum a decurs licitația

În urmă cu un an, Gigi Becali, vărul lui Giovanni și finul lui Gică Hagi, a povestit în detaliu cum s-a desfășurat licitația pentru Mercedesul de la Arad.

„Ăla licita peste noi. Și eu m-am enervat și am ridicat eu mâna ca și când aș fi eu Hagi. Și am zis 150,000! Gică nu mai voia și o adjudeca ciobanul. (…) Am zis că îi dau 10,000, pierd eu 10,000 și gata, dar tot îl bat pe cioban aici. Îl bat pe cioban la licitație și după las 10,000. Bine mă, nu mai iau mașina. Pierd 10,000, dar nu plec bătut de aici. Ăla zice 155,000 parcă. Eu am zis 170,000!”, a explicat acesta.

În final, Hagi și Becali au plătit 220.000 de lei pentru vehicul.

1
