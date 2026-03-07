Schimbări la ITP din 2026. Ce trebuie să facă șoferii cu autoturisme mai vechi de 12 ani

Inspecția Tehnică Periodică rămâne, și în 2026, una dintre cele mai importante obligații pentru șoferii din România. Fără un ITP valabil, niciun autoturism nu are drept legal de circulație pe drumurile publice. În cazul mașinilor mai vechi de 12 ani, regulile devin mai stricte, iar frecvența controalelor crește. În plus, lipsa unei verificări la termen poate aduce sancțiuni serioase, care nu se rezumă doar la amendă. Pentru a evita problemele, conducătorii auto trebuie să știe exact când sunt obligați să meargă la inspecție, ce documente trebuie să prezinte și care sunt riscurile în cazul în care ITP-ul expiră.

În 2026, frecvența Inspecției Tehnice Periodice diferă în funcție de vechimea și destinația vehiculului. Pentru autoturismele utilizate în scop personal, regula generală prevede efectuarea ITP o dată la doi ani. Totuși, pentru mașinile care au depășit pragul de 12 ani de la prima înmatriculare, controlul devine anual.

Termenul se calculează fie de la data ultimei inspecții, fie, în cazul mașinilor noi, de la momentul primei înmatriculări în România. Autoturismele noi beneficiază de o perioadă de grație, prima verificare fiind necesară la trei ani de la înmatriculare. După această etapă, se aplică intervalele standard, în funcție de vechime.

Există și categorii de vehicule pentru care ITP-ul este mult mai frecvent. Mașinile destinate transportului de persoane cu mai mult de opt locuri, taxiurile, autovehiculele de închiriere și cele folosite în școlile auto trebuie să efectueze inspecția la fiecare șase luni. Dacă aceste vehicule au fost noi la prima înmatriculare în România, prima verificare are loc la un an.

Sunt exceptate de la obligația efectuării ITP doar anumite categorii restrânse, precum vehiculele cu viteză maximă de până la 25 km/h, cele lente, vehiculele pe șenile, tramvaiele și cele cu tracțiune animală.

Pentru a efectua inspecția tehnică, proprietarul trebuie să se prezinte la o stație autorizată cu documentele obligatorii. Lipsa unuia dintre ele poate duce la imposibilitatea realizării verificării.

Sunt necesare certificatul de înmatriculare al vehiculului, polița RCA valabilă și cartea de identitate a mașinii. Fără aceste acte, stația nu poate efectua inspecția, indiferent de starea tehnică a autoturismului.

În ceea ce privește costurile, tarifele pentru ITP în 2026 variază în funcție de tipul mașinii și de stația aleasă. Pentru un autoturism din clasa mică sau medie, prețul se situează, în general, între 150 și 250 de lei. În cazul mașinilor diesel, unde testarea emisiilor implică proceduri suplimentare, sau al vehiculelor comerciale, costurile pot fi mai mari.

Verificările sunt efectuate exclusiv în unități autorizate de Registrul Auto Român, iar procedurile sunt standardizate la nivel național. Inspectorii urmăresc atât siguranța rutieră, cât și respectarea normelor de protecție a mediului.

În cadrul inspecției sunt analizate elementele esențiale care influențează siguranța în trafic. Sistemul de frânare, direcția, suspensia, iluminarea, nivelul emisiilor, starea caroseriei și eventualele erori electronice sunt verificate cu atenție.

Deficiențele identificate sunt împărțite în trei categorii: minore, majore și periculoase. Defectele minore nu afectează semnificativ siguranța sau mediul. În schimb, cele majore pot compromite funcționarea corectă a mașinii, iar cele periculoase reprezintă un risc direct și imediat pentru participanții la trafic. Dacă sunt constatate deficiențe majore sau periculoase, vehiculul este respins. Proprietarul are la dispoziție cel mult 30 de zile pentru a remedia problemele și pentru a reveni la reverificare.

Printre cele mai întâlnite motive de respingere se numără frânele ineficiente sau plăcuțele excesiv uzate, anvelopele sub limita legală, problemele la sistemul de iluminare, emisiile care depășesc valorile admise – inclusiv din cauza unui filtru de particule defect –, parbrizul fisurat, elementele de caroserie grav deteriorate, urmele vizibile de accident sau erorile active în computerul de bord.

Pentru a evita o respingere, este recomandată o verificare tehnică înainte de programarea oficială. O revizie care include schimbul de ulei și filtre, verificarea lichidelor, controlul frânelor, testarea luminilor și o diagnoză electronică poate preveni surprizele neplăcute.

Circulația cu ITP expirat atrage sancțiuni severe. În momentul în care termenul inspecției este depășit, vehiculul își pierde automat dreptul legal de a circula, deoarece înmatricularea este suspendată de drept.

În cazul unui control rutier, șoferul poate primi două amenzi aplicate cumulativ: una pentru lipsa ITP-ului valabil și alta pentru circulația cu înmatricularea suspendată. Valoarea totală a sancțiunilor poate ajunge la cel puțin 8.100 de lei.

Pe lângă amendă, autoritățile rețin certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Mașina nu mai poate fi utilizată până la efectuarea inspecției și remedierea situației.

Pentru șoferii cu autoturisme mai vechi de 12 ani, atenția la termene este esențială. În 2026, prezentarea anuală la Inspecția Tehnică Periodică nu este doar o formalitate, ci o condiție obligatorie pentru a circula legal și pentru a evita costuri mult mai mari decât prețul unei inspecții efectuate la timp.