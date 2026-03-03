Câți români cer repatrierea din Orientul Mijlociu, potrivit MAE. Autoritățile caută soluții pentru cetățenii rămași fără cazare

Aproximativ 3.000 de români solicită sprijin pentru repatriere din Orientul Mijlociu, iar 16.000 sunt în atenția autorităților, în contextul închiderii spațiilor aeriene și al intensificării atacurilor din regiune, a anunțat MAE.

Ministerul Afacerilor Externe gestionează în prezent situația a mii de cetățeni români aflați în state din Orientul Mijlociu, pe fondul intensificării atacurilor și al restricțiilor impuse traficului aerian.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Andrei Ţărnea, aproximativ 3.000 de persoane au solicitat în mod concret sprijin pentru repatriere.

„Suntem la circa 3.000 și ceva de cetățeni care solicită în mod concret ajutor pentru repatriere și avem în atenție un număr de circa 16.000 de cetățeni în regiune”, a declarat oficialul MAE. El a precizat că această cifră nu reprezintă totalul românilor aflați în statele respective, ci se referă la persoanele care au contactat autoritățile sau care sunt considerate vulnerabile în actualul context.

În paralel, Direcția consulară continuă să primească solicitări prin liniile de urgență și prin centrala ministerului, atât pentru informații, cât și pentru asistență.

Situația este complicată de reluarea loviturilor aeriene în mai multe state din zonă. Andrei Țărnea a arătat că atacurile nu s-au limitat la Israel și Iran, ci au vizat și alte state.

„Au continuat loviturile aeriene în țări din spațiul Orientului Mijlociu, nu doar în Israel și în Iran, dar au fost atacuri cu drone și rachete în Bahrain, în zone industriale din Emiratele Arabe Unite, într-un port comercial din Oman”, a explicat purtătorul de cuvânt al MAE, făcând referire la Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Oman.

Pe fondul acestor evoluții, spațiile aeriene sunt fie complet închise, fie funcționează temporar. „Operează cu deschiderea temporară, perioade în care e închis, perioade în care se deschide”, a precizat Țărnea. Această alternanță îngreunează organizarea curselor de evacuare și afectează zeci sau sute de mii de pasageri aflați în tranzit.

În pofida restricțiilor, autoritățile române au reușit să organizeze curse speciale pentru repatriere. Marți dimineață, două avioane charter ale companiei TAROM au aterizat la București cu 307 cetățeni români.

Este vorba despre turiști care părăsiseră anterior Israelul și ajunseseră în Egipt, de unde au fost preluați pentru a reveni în țară. Potrivit MAE, aceștia făceau parte din grupuri organizate prin intermediul a șase agenții de turism din România.

Oficialii subliniază că eforturile de repatriere vor continua, în funcție de condițiile de securitate și de posibilitatea utilizării culoarelor aeriene disponibile.

Criza a determinat modificări și în agenda diplomatică. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată într-o vizită de lucru la Varşovia, și-a redus programul și urmează să revină în țară în cursul zilei.

Șefa diplomației române a avut discuții telefonice cu omologii din Egipt, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak și Iordania. Convorbirile au vizat atât dimensiunea politică și de securitate, cât și sprijinul acordat cetățenilor români aflați în aceste state.

Volumul mare de apeluri pune presiune pe serviciile consulare. MAE a suplimentat personalul care răspunde la liniile telefonice dedicate situațiilor de urgență. Cu toate acestea, dificultățile persistă.

„Continuăm să primim mesaje de la cetățeni și mai ales de la familii sau prin media, că rămâne dificultatea de a contacta consulatele. Mă tem că aceasta va rămâne persistentă pe durata crizei”, a afirmat Andrei Țărnea. El a explicat că numărul mare de solicitări depășește capacitatea fizică de preluare simultană a apelurilor.

Potrivit reprezentantului MAE, situația este mai complicată în Dubai și Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite. În celelalte zone, contextul s-a mai clarificat.

MAE, discuții cu statele gazdă pentru sprijinirea românilor din Orientul Mijlociu aflați în dificultate

Pe lângă repatriere, autoritățile române poartă discuții cu statele gazdă pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. „Continuă și acțiunea consulară în raport cu autoritățile statelor respective, pentru a ne asigura că pentru cetățenii care rămân fără cazare sau rămân în situații deosebite, să avem sprijinul autorităților țărilor gazdă”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că monitorizează permanent evoluțiile din regiune și că măsurile vor fi adaptate în funcție de dinamica situației de securitate și de reluarea traficului aerian.