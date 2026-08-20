CFR Cluj, oficial în insolvență. Ce urmează

CFR Cluj a intrat joi, 20 august, în insolvență, după ce Tribunalul Specializat Cluj a aprobat cererea depusă de club pentru deschiderea procedurii. Gruparea din Gruia a anunțat că următorul pas este pregătirea unui plan de reorganizare care să permită continuarea activității sportive și achitarea obligațiilor către creditori.

Cererea de deschidere a procedurii de insolvență a fost depusă chiar de CFR Cluj, care a transmis că a urmărit astfel să obțină cadrul legal necesar pentru redresarea financiară a societății.

Conducerea clubului a anunțat că reorganizarea trebuie să permită continuarea activității sportive și, în același timp, achitarea obligațiilor existente.

„Ne exprimăm intenția fermă ca, împreună cu firma desemnată, să depunem un plan sustenabil de reorganizare care să permită atât desfășurarea activității sportive, cât și onorarea obligațiilor față de creditori”, a transmis conducerea clubului.

Reprezentanții CFR Cluj au arătat că deschiderea procedurii face parte din încercarea de redresare financiară a societății.

„această etapă reprezintă un pas important în restabilirea echilibrului financiar, păstrând ca obiectiv menținerea performanței sportive”.

În perioada următoare, clubul urmează să lucreze împreună cu firma desemnată pentru elaborarea planului de reorganizare. Obiectivul anunțat de conducerea CFR Cluj este ca măsurile financiare luate în cadrul procedurii să permită atât continuarea activității echipei, cât și respectarea obligațiilor față de creditori.

Intrarea în insolvență vine după eliminarea echipei din preliminariile Conference League.

CFR Cluj a pierdut și partida retur disputată în Norvegia împotriva celor de la Tromsø.

În prima manșă, jucată la Cluj-Napoca, formația norvegiană s-a impus cu 5-0.