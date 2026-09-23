Tribunalul București a decis intrarea în faliment a Companiei Naționale a Uraniului și dizolvarea societății, după aproape cinci ani de insolvență. Compania, aflată integral în proprietatea statului, mai are aproximativ 30 de angajați, care urmează să fie disponibilizați, potrivit Mediafax.

Instanța a pronunțat marți hotărârea prin care Compania Națională a Uraniului intră în procedura generală a falimentului. Decizia este executorie și poate fi contestată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea hotărârii prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Tribunalul București a dispus, totodată, dizolvarea societății și sigilarea bunurilor din patrimoniul acesteia. Gestiunea averii companiei urmează să fie preluată de lichidatorul judiciar.

„Solutia pe scurt: În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei S.C. Compania Naţională a Uraniului S.A. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.”

Instanța a stabilit ca lichidator judiciar consorțiul format din Expert Insolvență S.P.R.L. Filiala București și Aktiv-Lex Insolvență S.P.R.L.

Compania Națională a Uraniului se află în procedură generală de insolvență din 14 decembrie 2021, după o cerere formulată de Tinmar Energy. În perioada insolvenței, activitatea companiei a fost concentrată pe îndeplinirea obligațiilor privind protecția mediului și securitatea nucleară, precum și pe respectarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul EURATOM.

În 2025, planul de reorganizare propus de administratorul special a fost respins de adunarea creditorilor. Ulterior, instanța a respins contestațiile formulate de sindicat împotriva deciziei creditorilor, ceea ce a deschis calea către faliment.

CNU avea 109 angajați în 2025, potrivit datelor de pe termene.ro. Planul de disponibilizare pentru perioada 2026-2027 prevede concedierea colectivă a celor 109 salariați, în trei etape programate între martie și octombrie 2026. Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat, în luna iulie, o hotărâre prin care a fost creat cadrul pentru acordarea unor forme de sprijin persoanelor disponibilizate.

Pentru 2026 a fost aprobată alocarea a 3,23 milioane de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Banii sunt destinați plății venitului lunar de completare pentru angajații disponibilizați care îndeplinesc condițiile legale, inclusiv pentru persoanele care urmează să ajungă la pensie.

Compania Națională a Uraniului a fost înființată în 1997, prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Metale Rare București. Societatea este deținută integral de statul român și se află în portofoliul Ministerului Energiei.

Cifra de afaceri a companiei a ajuns în 2025 la 897.290 de lei, iar profitul raportat a fost de zero lei. Față de anul precedent, cifra de afaceri a scăzut cu 33,91%, potrivit datelor termene.ro.

În decembrie 2022, Nuclearelectrica și Compania Națională a Uraniului au finalizat tranzacția privind o parte dintre activele aferente fluxului tehnologic al liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Uzina E a Sucursalei Feldioara a CNU.

Compania a intrat în insolvență după solicitarea formulată de Tinmar Energy, iar administratorul judiciar a fost consorțiul format din Expert Insolvență SPRL Filiala București și Aktiv-Lex Insolvență SPRL.

Tribunalul București a stabilit termene pentru procedura de faliment

Instanța a stabilit data de 3 noiembrie 2026 pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului suplimentar. Verificarea creanțelor și publicarea tabelului suplimentar sunt programate până la 2 decembrie 2026. Tabelul definitiv consolidat urmează să fie întocmit până la 29 decembrie 2026.

Tribunalul București a stabilit următorul termen pentru continuarea procedurii la 26 ianuarie 2027, la ora 09:00. Hotărârea a fost pronunțată la 22 septembrie 2026 și este executorie. Calea de atac este apelul, în termen de șapte zile de la comunicarea deciziei prin Buletinul Procedurilor de Insolvență.