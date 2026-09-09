Societatea de Transport București (STAB) traversează o perioadă crucială după ce instanța a decis intrarea sa în procedură de reorganizare. Tribunalul București a admis solicitarea formulată de debitor, după o încercare anterioară respinsă.

Noua cerere a fost însoțită de un dosar voluminos cuprinzând nouă bibliorafturi verificate în detaliu, demers susținut de primarul general Ciprian Ciucu pentru a garanta stabilitatea financiară a Capitalei. Pentru gestionarea acestei etape, instanța a desemnat un consorțiu de administratori judiciari provizorii format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL și CERES INSOLV SPRL, conform Mediafax.

Remus Borza, reprezentantul administratorului judiciar, a oferit un tablou complet al pașilor următori. Diagnosticul exact al datoriilor acumulate către furnizori de energie, carburanți sau către bugetul de stat va fi stabilit cu precizie peste o lună, când creanțele depuse de creditori vor fi verificate integral. Elaborarea planului de reorganizare și eșalonarea plăților sunt estimate să dureze aproximativ un an, perioadă necesară soluționării eventualelor contestații.

Un punct central în strategia de eficientizare vizează prețul titlurilor de călătorie. În viziunea administratorului judiciar, tariful actual de 3 lei este unul neserios și derizoriu, care nu reflectă costurile reale ale serviciului oferit. Astfel, va fi înaintată o propunere către Consiliul General al Municipiului București pentru majorarea prețurilor cel puțin cu rata inflației. Deși decizia finală privind politica tarifară aparține aleșilor locali, analiza financiară poate indica neajustarea prețurilor drept cauză principală a deficitului.

Referitor la prețul actual al unei călătorii, specialistul în insolvență atrage atenția asupra decalajului dintre costuri și încasări.

„Consumatorul de astfel de servicii – cetățeanul, locuitorul municipiului București – trebuie să plătească un preț corect. Noi nu vrem să speriem vânatul, dar vi se pare un cost onest, corect, real 3 lei călătoria? Vorbim de transportul public, de transport în comun, care oricum e subvenționat de Primăria Bucureștiului cu 1,5 miliarde de lei, adică cu 300 de milioane de euro. Dar, pe de altă parte, și consumatorul de astfel de servicii trebuie să plătească un preț corect, lăsând la o parte că e subvenționat masiv.”

Strategia de redresare include reevaluarea politicilor de gratuități și reduceri aplicate anumitor categorii de beneficiari. Aceste facilități ar urma să fie regândite în funcție de veniturile reale ale călătorilor pentru a diminua presiunea pe bugetul operatorului de transport.

În paralel, echipa de administrare demarează controale amănunțite asupra tuturor angajamentelor comerciale semnate de companie de-a lungul timpului.

„Vom începe să luăm la puricat toate contractele, pentru că or fi niște băieți deștepți care au prosperat în curtea STB-ului.”

Procedura implică o analiză profundă a tuturor structurilor interne. În primele zile de la numire, administratorul judiciar a solicitat conducerii acces la documentele patrimoniale, contabile și comerciale ale societății. De asemenea, au fost stabilite ședințe de lucru cu liderii celor cinci sindicate din cadrul STB, precum și cu directorii și șefii de servicii.

Raportul privind cauzele care au dus la incapacitatea de plată va fi redactat în termenul legal de 60 de zile.

„Suntem niște doctori și noi, a unor companii bolnave, încercăm să le punem un diagnostic corect și, după care să le aplicăm un tratament eficace și care să-i pună pe picioare și să revină în circuitul economic ca niște companii viabile, stabile, profitabile și de încredere.”