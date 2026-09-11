Republica Moldova. Investigarea pretinselor abateri ale unui administrator de insolvabilitate, în urma cărora statul ar fi fost prejudiciat cu cca 18.000.000 de lei (cca 897.554 euro) a fost amânată, după ce administratorul vizat a declarat că i s-a făcut rău înainte să ajungă în sala de şedinţe a Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor din insolvabilitate (CADAA) de pe lângă Ministerul Justiţiei.

După ce ce Comisia a admis cererea de amânare, administratorul a fost surprins cu zâmbetul pe buze în timp ce părăsea sediul Ministerului Justiţiei.

Este vorba despre administratorul Dumitru Cucu, subiect al unor anchete jurnalistice realizate de Evenimentul Zilei.

În ajun de şedinţa CADAA, Cucu a postat pe pagina de Facebook „Cutia albă”, administrată de controversata avocată Fulga Grabovschi un video în care spune că urmează să fie executat la comanda ministrului Justiţiei, Vladislav Cojuhari.

Dumitru Cucu a venit la Ministerul Justiţiei în jurul orei nouă dimineaţa. În faţa instituţiei era aşteptat de un grup de protestatari, în mare parte persoane care au investit în construcţia unui bloc de locuit. Dar în urma unui proces de insolvenţă au rămas şi fără bani, şi fără case.

Protestatarii au declarat că au aflat despre şedinţa Comisiei de pe Facebook şi au venit să atragă atenţia membrilor Comisiei asupra fărădelegilor administratorilor autorizaţi.

Dumitru Cucu s-a arătat deranjat că câţiva activişti civici au îndreptat spre el camerele de filmat şi a solicitat intervenţia Poliţiei. Oamenii legii însă nu au constatat abateri.

Dumitru Cucu şi-a angajat şi două avocate. Una dintre care Fulga Grabovschi, cunoscută pentru scandaluri publice şi poziţia antiguvernamentală. Unul din membrii Comisiei a solicitat intervenţia Poliţiei, invocând comportamentul „obraznic” al avocatei Grabovschi.

La un moment dat, administratorul Cucu a declarat că i s-a făcut rău rău. A ieşit afară şi s-a aşezat pe scările de la intrarea centrală a Ministerului Justiţiei. În scurt timp a sosit şi ambulanţa. Cucu s-a aflat în grija medicilor aproape 30 de minute. După care ambulanţa a plecat fără ca să-l preia.

Avocatele lui Cucu u depus cerere de amânare şedinţei pe motiv de sănătate a clientului. După o scurtă deliberare, CADAA a admis cererea, amânând şedinţa pentru vinerea viitoare.

Atât Dumitru Cucu, cât şi apărătoarele sale, au fost surprinşi zâmbind în timp ce părăseau clădirea Ministerului Justiţiei.

Sesizarea la Comisie a fost depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat, care reglamă nereguli grave în administrarea provizorie a întreprinderii Tirex-Petrol, care deţine una din cele mai mari reţele de benzinării din Republica Moldova.

În afară de Ministerul Justiţiei, Fiscul a mai depus denunţ pe numele lui Dumitru Cucu la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS).

În speţă, Serviciul Fiscal de Stat a depus în termen legal, la data de 10.10.2024, cererea de admitere a creanţelor fiscale împotriva patrimoniului Î.M. „Tirex Petrol" SA, solicitând validarea unei creanţe în cuantum total de 42 999 895,03 lei. Ulterior, la data de 20.03.2025, Serviciul Fiscal de Stat a recepţionat tabelul definitiv al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, din care rezulta că administratorul insolvabilităţii a admis spre validare creanţele fiscale în cuantum de 37 306 460 lei. Cu toate acestea, la data de 30.07.2025, în mod unilateral, fără existenţa unei hotărâri a instanţei de insolvabilitate şi f-ară parcurgerea unei proceduri contradictorii cu participarea creditorului afectat, administratorul insolvabilităţii Cucu Dumitru a depus la instanţă un nou raport intitulat „raport privind admiterea/neadmiterea creanţelor creditorului Serviciul Fiscal de Stat împotriva patrimoniului debitorului Î.M. „Tirex Petrol" SA". Prin acest demers, administratorul insolvabilităţii a diminuat unilateral creanţa fiscală admisă anterior spre validare de la suma de 37 306 460,34 lei până la suma de 24 918 043,35 lei, excluzând astfel din masa credală suma de 18 081 851,70 lei, sumă care reprezintă prejudiciul adus bugetului public naţional”, se arată în sesizarea Inspectoratului Fiscal de Stat.

Fiscul îl mai învinuieşte pe Dumitru Cucu şi de diminuarea altor creanţe ale statului în interesul unor întreprinderi cu care ar avea anumite relaţii.

Precizăm că după ce Tirex-Petrol a intrat în insolvenţă, activitatea benzinăriilor a fost sistată. Astfel, întreprinderea nu a funcţionat ca să poată achita datoriile.

Pe lângă Dumitru Cucu, Fiscul a denunţat-o în cazul Tirex-Petrol şi pe judecătoarea Natalia Iordache de la Judecătoria Chişinău.

Dumitru Cucu a declarat în înregistrarea video publicată în ajun de şedinţa CADAA că urmează a fi executat pentru că a devenit incomod. Şi a solicitat intervenţia premierului Vasile Tofan.

„Recent am aflat că sunt comandat. Foarte simplu. Prin ordinul ministrului Justiţiei, Vladislav Cojuhari. Cel care trebuie să facă ordine în penitenciare şi să protejeze victimele violenţei în familie de agresori, se ocupă cu atacuri raider îmotriva noastră. La comanda serviciilor secrete”, a declarat Cucu. Fără a preciza despre care servicii secrete este vorba.

La solicitarea EvZ, Ministerul Justiţiei a venit cu o reacţie în care a respins acuzaţiile lui Dumitru Cucu.

„Comisia este un organ colegial şi deliberativ, permanent şi independent în exercitarea funcţiilor ce îi revin. Sesizările privind încălcarea de către administratorii autorizaţi a obligaţiilor profesionale sau ori a Codului deontologic al administratorilor autorizaţi sunt examinate cu respectarea principiilor de celeritate, imparţialitate, transparenţă şi responsabilitate. În baza actelor constatate.

Deciziile Comisiei privind rezultatele examinării abaterii disciplinare sunt motivate cu indicarea expresă a normelor legale pe care se întemeează şi pot fi contestate în instanţa de judecată.

Aplicarea legii nu depinde de cât de confortabilă sau incomodă este o decizie pentru cei vizaţi. Nu se admite nicio imixtiune în activitatea Comisiei”, ne-a răspuns Ministerul Justiţiei.

Mai mulţi oameni de afaceri din Republica Moldova, România, Estonia, Italia, Cehia şi Luxemburg, care au ajuns victime ale „mafiei din insolvenţă”, au făcut front comun pentru a da alarma că securitatea economică a statului este în pericol. Printre aceştia se regăseşte şi omul de afaceri Sergiu Cucoş, un basarabean stabilit de mai mulţi ani în Italia.

Afaceristul a cumpărat fabrica de bere din Orhei. Care, în baza unei pretinse creanţe de la o fermă de pui, care susţine că i-a vândut un utilaj pentru fermentarea berii, întreprinderea a fost trimisă în insolvenţă. Iar administratr provizoriu a fost numit Dumitru Cucu.

Procesul de insolvabilitate durează de mai mulţi ani. Iar Cucoş îl acuză pe Cucu că ar fi părtinitor cu cei care vor să-l deposedeze de afacere.

Sergiu Cucoş, alături de alţi investitori, a fost în audienţă la preşedinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu, Ministerul Justiţiei, CNA şi SIS. Totodată, ei au organizat conferinţe de presă în care au relatat despre atacurile raider asupra afacerilor lor, cu participarea administratorilor de insolvabilitate.

În luna aprilie a anului curent, Parlamentul de la Chişinău a promis reforme radicale în domeniul insolvenţei. Dinu Plângău, deputatul fracțiunii „Partidului Acțiune și Solidaritate” , a declarat în cadrul unui briefing că în ultima perioadă au fost primite zeci de petiții și sesizări de la cetățeni care susțin că au avut de suferit din cauza sistemului actual de insolvență.

Mulți dintre ei au investit economii personale sau au contractat credite pentru achiziționarea unei locuințe prin contracte de investiții, atrași de prețurile mai accesibile.

Deputatul a menționat că, în multe cazuri, dezvoltatorii sau proprietarii s-au declarat insolvabili, iar în urma acestui fapt cumpărătorii au rămas fără locuințe și fără posibilitatea de a-și recupera banii investiți. Situația este agravată de acțiunile administratorilor autorizați care, potrivit reclamanților, întârzie procedurile și în unele cazuri dispar după ce primesc plăți suplimentare.