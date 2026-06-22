Republica Moldova. Un om de afaceri din Cehia, care are o întreprindere şi în Republica Moldova, reclamă că afacerea îi este blocată de aproape trei ani din cauza unei cereri întroductive de insolvenţă.

Victor Iavtuhovschi susţine că examinarea cererii întroductive se tergiversează nemotivat în instanţa de judecată. În acest timp, întreprinderea suportând prejudicii considerabile din cauza blocajului impus de administratorul provizoriu.

Cererea întroductivă privind începerea procesului de insolvabilitate a întreprinderii Auto-International SRL din Bălţi a fost depusă la începutul lunii decembrie 2023. Motivul era o pretinsă datorie de 39 de mii de lei (cca 1925 euro), formată din penalităţi. În timp ce întreprinderea avea în conturi 15 milioane de lei (cca 742 mii de euro). Iar cifra anuală de afaceri era de peste jumătate de miliard de lei. Totodată, legislaţia Republicii Moldova nu permite trimiterea întreprinderilor în insolvenţă pentru datoriile formate din penalităţii.

Procuratura din Bălţi a intentat în cazul dat un dosar penal, în care sunt învinuiţi trei administratori de insolvenţă, printre care şi administratorul provizoriu de la Auto-Internaţional SRL. Schema folosită în acest caz fiind făcută publică de către Centrul Naţional Anticorupţie.

Recent, Centrul de expertize judiciare a efectuat o expertiză economicp-financiară la Auto-International, în urma căreea a constatat că nu exista temei pentru începerea unui proces de insolvabilitate. Totuşi, procesul continuă, deoarece unul din administratorii autorizaţi, care a depus cererea prealabilă, dar nu a participat nici la o şedinţă de judecată, a solicitat să fie audiat expertul în şedinţa de judecată.

Precizăm că şi administratorul respectiv are statut de învinuit în cadrul aceluiaşi dosar. Iar proprietarul Auto-International SRL nu înţelege de ce instanţa „ar sta la cheremul unor inculpaţi”.

Victor Iavtuhovschi a declarat că procesele de insolvenţă au ajuns o problemă pentru justiţia moldovenească.

,,Prin şedinţa de astăzi s-a demonstrat încă o dată că examinarea dosarului este tergiversată. A tergiversat mai întâi judecătorul Valeriu Pădurari, care a plecat din cauza Vettingului. Acum este Marina Tilipeţ. Iar examinarea continuă să fie tergiversată.

Noi am prezentat mai multe documente. Principalul document fiind rezultatele expertizei. În care se concluzionează că nu exista temei pentru începereaunui proces de insolvenţă. Mai mult, în pofida blocajelor, întreprinderea a reuşit să obţină profit, au fost achitate toate impozitele, au fost păstrate locurile de muncă.

Dar judecată bate pasul pe loc. Ceea ce mă face să cred că judecătorul este părtinitor. Am aşa o senzaţie că judecătorul este de partea administratorilor de insolvenţă învinuiţi penal. Care s-au aflat şi în arest preventiv. Instanţa nu ţine cont de poziţia avocaţilor, de rapoartele economico-financiare, de conscluziile experţilor. Dar satisface toate cerinţele unor inculpaţi.

Nu vreau să învinuiesc pe nimeni, dar, din păcate, în Republica Moldova mai sunt judecători care nu ţin cum trebuie balanţa justiţiei, fie că nu-s competenţi. Desigur că este părerea mea personală. Dar RM a intrat în proces de aderare la Uniunea Europeană. Unde eu locuiesc şi am afaceri de mai bine de zece ani.

La fel, nu este normal ca instanţa să întrerupă şedinţa şi să mă trimită după actul de identitate, deşi nu sunt pentru prima dată la şedinţă şi am fost autenficat anterior.

Din păcate, ceea ce se întâmpla în în procesele de insolvabilitate este o durere a ţării, ca o infecţie pentru economia Republicii Moldova. Politicienii moldoveni merg în Europa pentru integrare. Dar nu stârpesc această infecţie de acasă, care distruge economia. Şi nu se poate de mers în Europa când încă mai există cazuri depreluare ilegală a afacerilor”, a declarat businessmanul.

Mai multe şedinţe de judecată în dosarul Auto-International au fost amţnate, majoritatea din cauza administratorului autorizat, Natalia Onichevici. În martie 2024, Onichevici a solicitat strămutarea examinării dosarului pe motiv că la Bălţi nu se simte în siguranţă.

Instanţa a respins din start cererea de strămutare, însă aadministratoarea a contestat-o până la Curtea Supremă de Justiţie. După ce solicitarea de strămutare a fist respinsă de toate instanţele, Judecătoria Bălţi a reluat examinarea cauzei peste opt luni.

În iunie 2025, judecătorul Pădurari şi-a dat demisia înainte de începerea procesului de evaluare externă. Dosarul a fost preluat de Marina Tilipeţ. Care a solicitat administratorului provizoriu să prezinte un raport despre starea economico-financiară a întreprinderii la momentul când a fost depusă cererea întroductivă.

Onichevici a solicitat să-i fie prezentate toate documentele întreprinderii. Inclusiv contractele cu furnizorii. Conducerea Auto-International SRL însă a refuzat să prezinte contractele cu furnizorii din afara ţării, pe motiv că acestea constituie secret comercial. Iar drept argument a prezentat faptul că Irina Selevestru, care este colegă de birou cu Onichevici şi are statut de inculpat în acelaşi dosar penal, a prezentat informaţii false furnizorilor din afara ţării, precum că Iavtuhovschi ar fi cercetat penal în Republica Moldovapentru spălare de bani.

Natalia Onichevici a refuzat de fiecare dată să comenteze acuzaţiile aduse. La rândul său, acuză conducerea Auto-International că refuză să-i prezinte documentele contabile.

Toamna trecută, mai mulţi oameni de afaceri din Republica Moldova, România, Estonia, Italia, Cehia şi Luxemburg, care au ajuns victime ale „mafiei din insolvenţă”, au făcut front comun pentru a da alarma că securitatea economică a statului este în pericol. Printre aceştia se regăseşte şi omul de afaceri Victor Iavtuhovschi.

În acest scop, investitorii au fost în audienţă la preşedinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu, Ministerul Justiţiei, CNA şi SIS. Totodată, ei au organizat conferinţe de presă în care au relatat despre atacurile raider asupra afacerilor lor, cu participarea administratorilor de insolvabilitate.

În luna aprilie a anului curent, Parlamentul de la Chişinău a promis reforme radicale în domeniul insolvenţei. Dinu Plângău, deputatul fracțiunii „Partidului Acțiune și Solidaritate” , a declarat în cadrul unui briefing că în ultima perioadă au fost primite zeci de petiții și sesizări de la cetățeni care susțin că au avut de suferit din cauza sistemului actual de insolvență.

Mulți dintre ei au investit economii personale sau au contractat credite pentru achiziționarea unei locuințe prin contracte de investiții, atrași de prețurile mai accesibile.

Deputatul a menționat că, în multe cazuri, dezvoltatorii sau proprietarii s-au declarat insolvabili, iar în urma acestui fapt cumpărătorii au rămas fără locuințe și fără posibilitatea de a-și recupera banii investiți. Situația este agravată de acțiunile administratorilor autorizați care, potrivit reclamanților, întârzie procedurile și în unele cazuri dispar după ce primesc plăți suplimentare.

Recent, Dinu Plângău a înaintat o iniţiativă legislativă cu un şir de amenddamente la Legea insolvabilităţii.