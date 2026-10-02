Din cuprinsul articolului Bogos: Hoțul strigă hoții!

Afaceristul Fănel Bogos a declarat, în urmă cu câteva minute că totul e un foc de paie, că el a fost cel care a făcut sesizare la DNA, dar pentru că președintele ANSVSA Vaslui, Mihai Ponea făcuse mai înainte sesizare, este acum protejat. El afirmă că nu s-au dat bani și nu există trafic de influență, iar totul este un foc de paie.

Referindu-se la audiența de la Guvern, din biroul premierului Bolojan, Fănel Bogos a declarat:

"I-am cerut o cale legală, administrativă, să-și educe echipa din subordine.....Nu mi-a promis nimic, a zis că se interesează...Nu mă cunoștea. Din punctul meu de verede, domnul premier a declarat corect și onest. Nici influență nu s-a făcut, nici abuzurile nu s-au făcut!.."

Întrebat dacă dosarul acesta va ajunge în instanță, Bogos a explicat:

"Procurorul are dreptul de a acuza. Se vor convinge că e un foc de paie la care facem grătar toți...Conducerea ANSVSA a făcut un foc de paie pentru a arăta importanța lor...Ponea a zis că fiind primul denunțător, va fi protejat. Și uite că funcționează prostia asta...Eu am fost prins șmecherește pe la spate, pentru că eu am fost cu cumătrul (Ponea) la întâlniri amicale, dar el îmi pregătea această înscenare...Am fost de șapte ori la DNA București, la DNA Iași, dar el a fost protejat! Hoțul strigă hoții".

Bolojan a cerut să vadă dosarul

Ilie Bolojan e audiat la DNA Iași în dosarul presupusei șpăgi care ar fi fost dată pentru a ajunge în biroul lui. Bolojan a cerut să vadă acuzațiile din dosar, dar procurorul a explicat că are calitate de martor și nu are acces la dosar.

1,5 milioane șpagă pentru intermedierea audienței e suma vehiculată că ar fi fost dată de Bogos pentru a ajunge la Bolojan. Audierea are loc în prezența avocaților lui Bogos, al avocatei Cristina Trăilă și al lui Mihai Barbu, fost lider PNL local. În dosar mai există implicate nume ale unor foști generali din serviciile secrete și este suspect și fostul procuror DNA, Vasile Doană.