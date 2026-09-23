Politica

Planul Guvernului Mureșan pentru MAI. Poliția Română se comasează, apare Poliția Națională și o nouă Autoritate pentru Servicii Publice

Planul Guvernului Mureșan pentru MAI. Poliția Română se comasează, apare Poliția Națională și o nouă Autoritate pentru Servicii PubliceSursa: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

O reformă profundă este pregătită pentru Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit un document de lucru al noului program de guvernare conceput pentru Cabinetul Mureșan și obținut de Mediafax, mai multe instituții operaționale și administrative urmează să fie comasate. Proiectul se află în fază de redactare și poate suferi transformări până la prezentarea variantei finale.

Planul Guvernului Mureșan pentru MAI. oliția Română se comasează, apare Poliția Națională și o nouă Autoritate pentru Servicii Publice

Printre cele mai importante modificări prevăzute în documentul de lucru se numără unificarea structurilor operative. Poliția Română, Poliția de Frontieră și componenta operativă din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – cea care gestionează legalitatea șederii pe teritoriul țării, lupta împotriva migrației ilegale și combaterea muncii la negru – vor fi integrate într-o singură entitate numită Poliția Națională. Această comasare etapizată urmărește eficientizarea intervențiilor și o mai bună coordonare la nivel național.

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan. Sursa foto: Facebook

Delimitare clară între Poliția Națională și Jandarmerie

programului de guvernare stabilește responsabilități clare între viitoarea Poliție Națională și Jandarmeria Română, pentru a evita suprapunerea atribuțiilor. Poliția Națională va prelua menținerea ordinii publice de zi cu zi, prevenirea și investigarea infracțiunilor, activitatea de poliție judiciară și colaborarea directă cu cetățenii în comunități.

De cealaltă parte, Jandarmeria se va concentra pe gestionarea evenimentelor publice cu participare numeroasă și pe intervențiile de restabilire a ordinii în situații de tulburare gravă. Jandarmii vor păstra paza obiectivelor de importanță deosebită, securitatea transporturilor speciale și vor interveni în sprijinul altor autorități pe timpul stărilor de urgență sau de criză. Misiunile și resursele vor fi gestionate prin mecanisme integrate pentru a elimina redundanța.

Ghișeu unic pentru pașapoarte, permise și buletine

O altă modificare esențială vizează zona serviciilor publice furnizate populației. Documentul propune crearea unei Autorități Naționale pentru Servicii Publice. Această nouă instituție va prelua emiterea pașapoartelor, evidența populației, eliberarea permiselor de conducere și înmatricularea vehiculelor.

De asemenea, noua autoritate va gestiona și atribuțiile administrative preluate de la Inspectoratul General pentru Imigrări, precum actele de ședere, permisele de muncă și avizele de detașare.

Funcționarea noii structuri va fi descentralizată digital, respectând principiul „o singură dată, un singur ghișeu, un singur cont digital”. Persoanele fizice și companiile vor avea la dispoziție un portal unic pentru trimiterea cererilor, obținerea programărilor, efectuarea plăților și urmărirea stadiului dosarelor. În varianta actuală a proiectului nu se specifică data de la care autoritatea devine funcțională și nici modul în care vor fi reorganizate direcțiile județene.

Reducerea numărului de șefi și centre de servicii partajate

Reorganizarea va afecta direct și structura centrală a Ministerului Afacerilor Interne. Este preconizat un audit de funcționare, urmat de diminuarea schemelor de conducere, comasarea direcțiilor paralele și eliminarea treptelor ierarhice inutile.

Totodată, departamentele de suport – precum contabilitatea, achizițiile, logistica, resursele umane, gestiunea patrimoniului și infrastructura IT – vor fi mutate în centre regionale de servicii partajate, deservind integrat toate structurile din subordinea MAI.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, poartă discuții politice pentru definitivarea programului de guvernare. Deși a prezentat liniile directoare ale proiectului, forma finală va fi stabilită înainte de votul de învestitură din Parlament. Trecerea noului executiv rămâne incertă în acest moment, fiind condiționată de obținerea susținerii din partea altor grupuri parlamentare în lipsa unui sprijin din partea PSD. Textul actual al programului poate suferi modificări suplimentare.

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