Siegfried Mureșan a declarat miercuri că se va întâlni cu reprezentanții PSD în următoarele ore pentru discuții privind Programul de guvernare, după ce PNL, USR și UDMR au început să lucreze împreună la document. Premierul desemnat a precizat că discuțiile cu social-democrații vor avea loc oficial, cu președintele și conducerea partidului, și că nu va încerca să obțină separat voturi de la parlamentari PSD.

„Am convenit împreună cu colegii din PNL, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm. Voi avea o întâlnire cu grupul minorităților naționale și ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor și ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore”, a declarat premierul desemnat într-o declarație de presă.

Premierul desemnat a precizat că nu intenționează să poarte negocieri separate cu parlamentari PSD pentru a obține voturi în favoarea viitorului Guvern.

„Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri, cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face”, a spus Mureșan.

El a făcut trimitere la situații în care PNL a fost, la rândul său, pus în situația de a face față unor tentative de divizare internă.

„Nici Partidului Național Liberal nu i-a plăcut când alți actori politici au încercat să îi divizeze și au purtat dialogul în cadrul partidului contra voinței partidului”, a afirmat premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a spus că va trata PSD ca pe un partener de dialog politic și că discuțiile vor fi purtate prin structurile de conducere ale partidului.

„Voi trata în mod instituțional și corect Partidul Social Democrat, iar domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem”, a subliniat Mureșan.

Întâlnirea cu PSD are loc în contextul în care premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru Cabinetul pe care intenționează să îl propună. Mureșan a început deja discuțiile cu PNL, USR și UDMR privind Programul de guvernare, iar miercuri a anunțat și întâlnirea cu grupul parlamentar al minorităților naționale.

PSD a anunțat anterior că nu susține Guvernul Mureșan, însă discuțiile dintre premierul desemnat și conducerea partidului continuă.