Cehul Ondrej Berka a fost delegat să arbitreze meciul dintre Suedia și România, programat joi, de la ora 21:45, la Strawberry Arena din Solna, în Grupa B4 a Ligii Națiunilor, potrivit site-ului UEFA.

Berka va fi ajutat la cele două tușe de conaționalii săi Matej Vlcek și Kamil Hajek. Al patrulea oficial al partidei va fi Ondrej Pechanec.

Brigada va avea și arbitri pentru sistemul VAR. Italianul Michael Fabbri a fost desemnat arbitru video, iar cehul Karel Roucek va fi asistentul său.

Partida de la Solna nu va fi prima întâlnire a lui Ondrej Berka cu reprezentativa României. Centralul ceh a arbitrat amicalul România - Slovacia, disputat pe 31 martie anul acesta și încheiat cu victoria Slovaciei, scor 2-0.

Meciul a avut loc după eliminarea României în barajul pentru Cupa Mondială din 2026, în fața Turciei.

Arbitrul ceh are și două partide ale Universității Craiova în palmaresul competițiilor europene.

Pe 28 iulie 2022, Berka a condus returul dintre Universitatea Craiova și Vllaznia Shkoder, din turul al doilea preliminar al Conference League. Formația olteană s-a impus atunci cu 3-0 pe stadionul „Ion Oblemenco”.

În acest an, pe 6 august, centralul ceh a arbitrat și partida KuPS Kuopio - Universitatea Craiova, încheiată 1-1, după ce oltenii au condus cu 1-0 la pauză. Meciul a contat pentru prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.

Naționala României are patru meciuri programate în debutul noii ediții a Ligii Națiunilor.

25 septembrie: Suedia - România, Strawberry Arena, Solna, ora 21:45 28 septembrie: România - Bosnia-Herțegovina, Arena Națională, fără spectatori 2 octombrie: Polonia - România, Stadion Narodowy, Varșovia 5 octombrie: România - Suedia, Arena Naționalăl