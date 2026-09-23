Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat, miercuri, că Guvernul pe care îl va propune va avea trei viceprim-miniștri, câte unul din partea PNL, USR și UDMR. Mureșan a precizat că numărul ministerelor nu va fi majorat față de structura actuală.

„Guvernul pe care îl voi propune va avea doar trei viceprim-miniștri, toți cu portofoliu, viceprim-miniștri care să lucreze, să aibă responsabilități clare și ministere de condus”, a declarat Mureșan, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă cele trei persoane care vor ocupa funcțiile de vicepremier vor fi și liderii celor trei partide care susțin Guvernul, Siegfried Mureșan nu a confirmat informația.

„Nu pot să vă confirm în momentul de față”, a răspuns premierul desemnat. Mureșan a precizat însă că cele trei funcții de vicepremier vor reveni PNL, USR și UDMR.

„În ceea ce privește componența Guvernului, pot spune că Guvernul va avea trei vicepremieri, aceștia vor veni din partea celor trei partide care susțin Guvernul: PNL, USR și UDMR”, a afirmat el.

Premierul desemnat a spus că nu va fi mărit numărul ministerelor și că structura acestora va rămâne la nivelul celei existente în prezent.

El a menționat că sunt analizate măsuri de eficientizare a ministerelor, inclusiv prin simplificarea structurilor și reducerea numărului de secretari de stat.

„Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru”, a spus Mureșan.

Numele miniștrilor urmează să fie discutate după finalizarea programului de guvernare.

„Și confirm următorul lucru, că de îndată ce avem finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri, fiindcă vreau să avem întâi programul de guvernare și apoi să vedem care sunt persoanele cele mai capabile și mai bine pregătite să implementeze acest program de guvernare”, a declarat premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a anunțat că intenționează să depună în Parlament, până la finalul acestei săptămâni, atât programul de guvernare, cât și lista echipei guvernamentale.

Potrivit calendarului prezentat de premierul desemnat, audierile miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate și votul în plen ar urma să aibă loc luni și marți, la începutul săptămânii viitoare.

Mureșan a spus că va solicita celor două Camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să dureze cel puțin 60 de minute.

„Voi solicita celor două Camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute şi voi solicita acest lucru din două motive. În primul rând, pentru ca miniştrii pe care îi propun să îşi poată arăta competenţa în comisiile de specialitate şi în al doilea rând, din respect faţă de Parlamentul României”, a afirmat premierul desemnat.