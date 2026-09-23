Cristian Pomohaci, vizat de o nouă anchetă. Percheziții DIICOT în trei județe

Procurorii DIICOT Târgu Mureș au făcut miercuri, 23 septembrie, trei percheziții în București, Cluj-Napoca și Șaru Dornei, județul Suceava, într-un dosar de pornografie infantilă în care sunt cercetate patru persoane. Potrivit surselor judiciare, printre cei vizați de anchetă s-ar afla și Cristian Pomohaci.

Acțiunea a fost desfășurată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș.

Anchetatorii cercetează fapte care ar fi avut loc pe parcursul unui an, între martie 2025 și martie 2026.

Potrivit actelor de urmărire penală, cele patru persoane ar fi procurat, deținut, stocat și distribuit, prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare, materiale video cu minori cu vârste între 4 și 16 ani în ipostaze sexuale explicite.

Una dintre cele patru persoane se află deja în arest preventiv într-o altă cauză. În cadrul operațiunii de miercuri, anchetatorii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au avut loc în municipiul București, în Cluj-Napoca și în localitatea Șaru Dornei din județul Suceava.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

DIICOT nu a făcut publice numele celor patru persoane cercetate în acest dosar. Potrivit unor surse citate de presă, ancheta l-ar viza însă și pe Cristian Pomohaci, fost preot și interpret de muzică populară.

Acțiunea procurorilor este sprijinită de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca și Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

DIICOT a transmis că persoanele cercetate beneficiază pe tot parcursul procedurilor de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

Numele lui Cristian Pomohaci a mai apărut în 2026 în alte dosare penale. În luna iunie, fostul preot a fost arestat preventiv într-o cauză în care este cercetat pentru infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, după percheziții desfășurate la locuințele sale.

Separat, acesta a fost trimis în judecată într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și se află în arest preventiv.

În 2017, numele său a fost implicat într-o altă anchetă după apariția unor acuzații privind un minor. Cristian Pomohaci a negat acuzațiile, iar dosarul respectiv a fost clasat ulterior. Tot în acea perioadă, acesta a fost caterisit.

Într-un alt dosar, fostul preot a fost condamnat cu suspendare pentru evaziune fiscală. Ancheta desfășurată miercuri de DIICOT este în curs, iar procurorii nu au anunțat până în prezent eventuale măsuri luate împotriva celor patru persoane cercetate.