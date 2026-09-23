Justitie

Cristian Pomohaci, vizat de o nouă anchetă. Percheziții DIICOT în trei județe

Cristian Pomohaci, vizat de o nouă anchetă. Percheziții DIICOT în trei județeCristian Pomohaci. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Procurorii DIICOT Târgu Mureș au făcut miercuri, 23 septembrie, trei percheziții în București, Cluj-Napoca și Șaru Dornei, județul Suceava, într-un dosar de pornografie infantilă în care sunt cercetate patru persoane. Potrivit surselor judiciare, printre cei vizați de anchetă s-ar afla și Cristian Pomohaci.

Acțiunea a fost desfășurată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș.

Anchetatorii cercetează fapte care ar fi avut loc pe parcursul unui an, între martie 2025 și martie 2026.

Patru persoane, cercetate în dosarul DIICOT

Potrivit actelor de urmărire penală, cele patru persoane ar fi procurat, deținut, stocat și distribuit, prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare, materiale video cu minori cu vârste între 4 și 16 ani în ipostaze sexuale explicite.

Una dintre cele patru persoane se află deja în arest preventiv într-o altă cauză. În cadrul operațiunii de miercuri, anchetatorii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au avut loc în municipiul București, în Cluj-Napoca și în localitatea Șaru Dornei din județul Suceava.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Cristian Pomohaci ar fi vizat de anchetă

DIICOT nu a făcut publice numele celor patru persoane cercetate în acest dosar. Potrivit unor surse citate de presă, ancheta l-ar viza însă și pe Cristian Pomohaci, fost preot și interpret de muzică populară.

Acțiunea procurorilor este sprijinită de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca și Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

DIICOT a transmis că persoanele cercetate beneficiază pe tot parcursul procedurilor de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

DIICOT

DIICOT. Sursă foto: Arhiva EVZ

Cristian Pomohaci se află în arest preventiv într-o altă cauză

Numele lui Cristian Pomohaci a mai apărut în 2026 în alte dosare penale. În luna iunie, fostul preot a fost arestat preventiv într-o cauză în care este cercetat pentru infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, după percheziții desfășurate la locuințele sale.

Separat, acesta a fost trimis în judecată într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și se află în arest preventiv.

În 2017, numele său a fost implicat într-o altă anchetă după apariția unor acuzații privind un minor. Cristian Pomohaci a negat acuzațiile, iar dosarul respectiv a fost clasat ulterior. Tot în acea perioadă, acesta a fost caterisit.

Într-un alt dosar, fostul preot a fost condamnat cu suspendare pentru evaziune fiscală. Ancheta desfășurată miercuri de DIICOT este în curs, iar procurorii nu au anunțat până în prezent eventuale măsuri luate împotriva celor patru persoane cercetate.

Stiri calde

14:33 - Calendarul pentru Rezidențiat 2026. Examenul va dura patru ore
14:25 - Violențele de la protestul din Piața Victoriei. Încă 14 persoane, propuse pentru arestare
14:14 - Adina Anghelescu, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Există înregistrări la dosar”
14:05 - FCSB a anunțat rezilierea contractului cu Marius Baciu
13:56 - Tânăra găsită într-o valiză pe râul Olt a fost identificată. Un bărbat de 30 de ani, suspect de crimă, este căutat
13:48 - Cristian Pomohaci, vizat de o nouă anchetă. Percheziții DIICOT în trei județe
13:37 - Curs valutar, 23 septembrie 2026. Euro a atins un nou record
13:28 - Vicepremierii anunțați de Siegfried Mureșan. Lista miniștrilor, la sfârșitul săptămânii

HAI România!

Adina Anghelescu, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Există înregistrări la dosar”

Adina Anghelescu, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Există înregistrări la dosar”

Secretele eliberării lui Călin Georgescu

Secretele eliberării lui Călin Georgescu

Testul Georgescu, în poligonul politic experimental România

Testul Georgescu, în poligonul politic experimental România

Proiecte speciale