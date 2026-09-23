Femeia găsită marți într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești din județul Vâlcea, avea 28 de ani și era originară din județul Dolj. Necropsia a stabilit că tânăra a avut parte de o moarte violentă, produsă prin șoc traumatic și hemoragic, asociat cu asfixie mecanică prin comprimarea toraco-abdominală. În acest caz, anchetatorii caută un bărbat de 30 de ani despre care există informații că ar fi părăsit România.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, a declarat că victima a fost identificată ca fiind o femeie de 28 de ani, originară din județul Dolj. Aceasta locuia fără forme legale într-o comună din județul Vâlcea.

Potrivit rezultatelor necropsiei, decesul a fost violent. Medicii legiști au stabilit că moartea s-a produs prin șoc traumatic și hemoragic, asociat cu asfixie mecanică provocată de comprimarea toraco-abdominală.

Pe corpul victimei au fost identificate două leziuni la nivelul capului, una dintre acestea provocând un infiltrat sanguin. De asemenea, femeia avea cinci coaste rupte, trei pe o parte și două pe cealaltă.

Potrivit procurorului, cel mai probabil, fracturile costale au fost provocate de comprimarea toraco-abdominală.

Pe corpul femeii au fost observate și alte leziuni traumatice, între care escoriații și plăgi la nivelul gambelor. Anchetatorii au stabilit că acestea ar fi putut fi provocate prin lovirea cu corpuri dure, cu un obiect prevăzut cu vârf și margine ascuțită, posibil un cuțit, dar și prin comprimarea toraco-abdominală.

Procurorul Adrian Vrăbete a precizat că, potrivit mecanismului stabilit în urma examinării medico-legale, este posibil ca o persoană să se fi așezat pe corpul victimei.

Data decesului a fost stabilită pentru 21 septembrie 2026, cu o zi înainte ca trupul femeii să fie descoperit în valiză.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, anchetatorii au identificat un bărbat în vârstă de 30 de ani în legătură cu această crimă. Din informațiile obținute până în prezent, acesta ar fi părăsit teritoriul României înainte de descoperirea cadavrului.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a precizat că femeia locuia fără forme legale în localitatea Tomșani.

Polițiștii judiciari din Vâlcea au desfășurat miercuri o percheziție domiciliară, în cadrul anchetei, pentru administrarea probatoriului.

Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii.

Trupul femeii a fost descoperit marți, în apropierea malului râului Olt, în zona barajului Ionești. Mai mulți pescari au observat valiza plutind la suprafața apei și au scos-o la mal.

Aceștia au remarcat că geamantanul era greu după ce l-au adus din apă și au alertat autoritățile prin 112.

Potrivit unor surse judiciare, valiza avea aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 de centimetri lățime. Era de culoare gri și confecționată dintr-un material impermeabil, caracteristică ce ar fi favorizat plutirea acesteia pe apă.

Corpul victimei a fost găsit complet dezbrăcat. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care femeia a fost ucisă și a modului în care trupul său a ajuns în valiză și apoi în râul Olt.