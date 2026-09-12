Misterul femeii dispărute din casa unde, trei ani mai târziu, a avut loc o crimă

Viorica Jungu a dispărut fără urmă din propria casă. Vecinii povesteau că era bătută de bărbatul cu care trăia și că, după dispariția ei, din imobil venea un miros greu de suportat. Trei ani mai târziu, același bărbat avea să fie găsit mort, după un conflict cu trei tineri care locuiau cu chirie.

Ce s-a întâmplat cu femeia nu a primit, cel puțin în spațiul public, un răspuns.

În ianuarie 2020, o crimă petrecută într-o casă din Sectorul 4 al Capitalei a scos la iveală o poveste veche de trei ani.

Un bărbat de 64 de ani a fost găsit mort în locuința sa, în noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2020. Avea leziuni în zona capului, iar ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Potrivit informațiilor de la acel moment, conflictul ar fi izbucnit între proprietar și câțiva dintre chiriașii săi, pe fondul unor neînțelegeri legate de bani.

Trei tineri veniți din Bacău, cu vârste între 19 și 21 de ani, au fost reținuți. Dispăruseră, dar și-au uitat buletinele în casa bărbatului. Doi dintre ei au fost cercetați pentru omor și lovire sau alte violențe, iar al treilea pentru omor. Au fost arestați și condamnați.

Dar ancheta crimei avea să readucă în atenție o altă poveste, mult mai veche.

Cu aproximativ trei ani înainte, din aceeași casă dispăruse Viorica Jungu, o profesoară de muzică.

Potrivit relatărilor făcute publice atunci de vecini, femeia rămăsese văduvă, iar ulterior în viața ei apăruse bărbatul care avea să fie ucis în 2020.

Relația dintre cei doi ar fi fost una violentă. Vecinii povesteau că femeia era bătută și că bărbatul o scotea uneori afară din casă. Apoi, ea a dispărut brusc, în 2017.

Apoi, într-o zi, Viorica a dispărut.

Fără explicații. Fără ca vecinii să mai știe ceva despre ea. Fără ca dispariția să fi fost, potrivit relatărilor din 2020, anunțată oficial la Poliție.

Pentru cei care o cunoșteau, dispariția li s-a părut ciudată mai ales pentru că nimeni nu primit vreo explicație. Casa nu a rămas goală. După dispariția femeii, bărbatul concubin a continuat să locuiască acolo și a început să închirieze camere.

Povestea a devenit și mai tulburătoare prin mărturiile vecinilor. Aceștia spuneau că, după dispariția femeii, în zona casei se simțea un miros puternic de fum sau de ceva afumat. Un vecin relata că bărbatul ar fi explicat că afuma carne.

„Pe femeie pe care nu am mai văzut-o de trei ani de zile. Ultima dată am văzut-o fiind târâtă de el, ea cerea medicamente, el ţipa la ea. De atunci nu am mai văzut-o. Dar mirosea îngrozitor a afumat, câteva săptămâni a mirosit aşa. Bărbatul ăsta e Dincă doi. I se spune Colonelul. Sunt foarte mulţi chiriaşi pe aici, vreo 20 de inşi pe lună. Nu rezistă niciunul mai mult de o săptămână”, a declarat unul dintre vecini.

Astăzi, informația trebuie privită cu aceeași precauție cu care a fost și în 2020: mirosul și dispariția femeii nu i-a convins pe anchetatori că Viorica a fost ucisă, iar după ce trecuseră trei ani de când femeia nu mai fusese văzută, nicio probă care să indice o posibilă crimă nu ar mai fi fost de găsit.

Nu există, în informațiile publice pe care le-am identificat, o confirmare că trupul femeii ar fi fost descoperit sau că cineva ar fi fost suspectat pentru uciderea ei.

După dispariția Vioricăi, așa cum am arătat, imobilul din strada Intrarea Brădiceni a continuat să fie locuit de persoane care stăteau cu chirie.

Relatările din 2020 descriau o casă prin care se perindau numeroși chiriași. Unii vecini spuneau că oamenii nu rămâneau prea mult timp acolo.

În cele din urmă, tocmai un conflict cu chiriașii avea să ducă la moartea bărbatului care locuise cu Viorica.

Potrivit informațiilor apărute atunci, cei trei tineri din Bacău ar fi avut un conflict cu proprietarul în legătură cu banii pentru cazare și cu actele lor de identitate, lăsate „Colonelului”. Disputa a degenerat, iar bărbatul a fost lovit în mod repetat și a suferit leziuni fatale.

Evenimentul zilei a informat, imediat după descoperirea crimei din strada Intrarea Brădiceni, că bărbatul ucis în bătaie era un tip cu comportament violent.

Vecinii susțineau că bărbatul ucis a fost colonel în armata română și că din această cauză i se spunea ”Colonelul”. Anchetatorii au ținut secret numele victimei, un lucru mai puțin obișnuit în astfel de situații. Nu este exclus ca fostul ofițer să fi aparținut unei alte structuri militare și asta să explice secretomania anchetatorilor. Nici numele celor trei tineri arestați nu a fost făcut public.

Aici începe, de fapt, adevăratul mister al acestei povești.

Crima din ianuarie 2020, comisă în noaptea de Revelion, a avut suspecți, anchetă și persoane arestate. Despre Viorica, însă, întrebarea esențială a rămas în picioare:

Unde a dispărut femeia din casa căreia, trei ani mai târziu, avea să fie găsit un bărbat mort?

La momentul în care povestea a devenit publică, vecinii își exprimau convingerea că femeia ar fi putut fi victima unei crime. Era însă doar o ipoteză bazată pe ceea ce văzuseră sau auziseră, pe comporamentul „Colonelului” pe care-l comparau cu Gheorghe Dincă din Caracal, și pe dispariția inexplicabilă a femeii.

În căutările făcute pentru actualizarea cazului, nu am găsit nicio informație publică ulterioară care să arate că Viorica Jungu a fost găsită sau că dispariția ei a fost elucidată.

Au trecut aproape nouă ani de la dispariția femeii. Între timp, casa în care locuise pe strada Intrarea Brădiceni a devenit scena unei crime, iar pandemia izbucnită în iarna 2020 a împins povestea în uitarea agendei publice. Astăzi, însă, întrebarea de atunci rămâne: Unde a dispărut Viorica?