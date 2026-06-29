Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzat că a ucis un alt bărbat în urma unei agresiuni petrecute pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei.

Suspectul, care este recidivist, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar anchetatorii vor solicita arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc joi, în jurul orei 18:00, în urma unui conflict spontan izbucnit între cei doi bărbați. Victima, în vârstă de 41 de ani, a fost lovită în mod repetat cu pumnii și cu picioarele la nivelul capului, feței și corpului.

Leziunile suferite au fost extrem de grave, iar bărbatul a murit la mai puțin de o oră după agresiune.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat luni că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul în vârstă de 40 de ani.

Conform comunicatului transmis de instituție, bărbatul este cercetat pentru infracțiunea de omor, după ce ancheta a stabilit că agresiunea a avut consecințe fatale.

Anchetatorii precizează că altercația nu ar fi fost premeditată, ci s-a produs pe fondul unui conflict spontan izbucnit între cei doi bărbați aflați pe o stradă din Sectorul 2 al Bucureștiului.

Primele concluzii medico-legale indică faptul că victima a suferit multiple traumatisme severe.

Potrivit procurorilor, decesul a fost provocat de un stop cardiorespirator survenit în urma unui hemoperitoneu masiv, produs prin ruptura splinei, asociată cu un traumatism toracic care a provocat fracturi costale.

Medicii legiști au stabilit că bărbatul a decedat la mai puțin de o oră după agresiune, în ciuda intervalului relativ scurt scurs de la producerea incidentului.

Aceste constatări reprezintă elemente importante în ancheta penală și vor fi completate de expertiza medico-legală finală.

După administrarea probelor, procurorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Totodată, aceștia urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În această etapă a procedurilor judiciare, instanța va analiza probele strânse până în prezent și va decide dacă sunt întrunite condițiile legale pentru dispunerea măsurii preventive solicitate de procurori.

Investigațiile sunt desfășurate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

Anchetatorii continuă administrarea probelor pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs conflictul și pentru a documenta complet dosarul penal.

Potrivit informațiilor comunicate până în prezent, suspectul are antecedente penale, fiind recidivist, însă autoritățile nu au oferit alte detalii privind condamnările anterioare.

Cercetările sunt în desfășurare, iar evoluția dosarului va depinde atât de rezultatele expertizelor medico-legale, cât și de celelalte probe administrate în cursul anchetei.