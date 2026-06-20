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Tragedie în Giurgiu după o dispută între doi localnici. Un suspect a ajuns în atenția procurorilor

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Tragedie în Giurgiu după o dispută între doi localnici. Un suspect a ajuns în atenția procurorilorinvestigatii criminale / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 55 de ani a murit sâmbătă, 20 iunie 2026, după ce a fost înjunghiat în zona gâtului în localitatea Bălănoaia, județul Giurgiu. Poliția a deschis un dosar penal pentru omor, iar principalul suspect, un alt bărbat de 55 de ani din aceeași localitate, urmează să fie audiat de procurori.

Incidentul din județul Giurgiu a fost semnalat autorităților la ora 16:10, printr-un apel la numărul de urgență 112.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu (IPJ - Giurgiu), apelul a fost făcut de un bărbat de 72 de ani din Bălănoaia, care a anunțat că o persoană a fost atacată cu un cuțit în zona gâtului.

Atac mortal între doi localnici din județul Giurgiu

La fața locului a fost trimisă o echipă operativă pentru verificarea situației și demararea cercetărilor.

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Primele date ale anchetei indică faptul că victima, un bărbat de 55 de ani din Bălănoaia, ar fi fost agresată cu un obiect tăietor-înțepător de un alt bărbat, în vârstă de 55 de ani, din aceeași localitate.

În urma rănilor suferite, victima a decedat.

Dosar penal pentru omor

Polițiștii din cadrul IPJ - Giurgiu au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Potrivit autorităților, suspectul a fost identificat și urmează să fie condus la sediul Parchetului pentru audieri.

Circumstanțele în care s-a produs conflictul din Giurgiu

În acest moment, anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs conflictul, precum și motivul care a condus la agresiunea fatală, din județul Giurgiu.

Rezultatele cercetărilor și eventualele măsuri preventive vor fi stabilite în funcție de concluziile anchetei aflate în desfășurare.

Cazul este investigat ca omor de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu și de polițiștii din Giurgiu. Ancheta urmează să clarifice modul în care a izbucnit conflictul și responsabilitatea penală a persoanelor implicate.

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