Scutire de la taxa pe succesiune după blocarea Cadastrului. Senatul a adoptat luni o propunere legislativă prin care moștenitorii nu vor plăti impozitul de 1% pentru succesiunile al căror termen de scutire se împlinește între 14 iulie și 30 septembrie 2026. Măsura a fost introdusă după atacul cibernetic care a blocat sistemele informatice ale Cadastrului și a împiedicat finalizarea unor proceduri notariale.

Legislația în vigoare prevede că moștenirile sunt scutite de impozit atunci când procedura succesorală este finalizată în termen de doi ani de la data decesului proprietarului.

Dacă succesiunea nu este încheiată în acest interval, moștenitorii trebuie să achite un impozit de 1% din valoarea masei succesorale.

Propunerea adoptată de Senat introduce o excepție pentru persoanele care riscă să depășească termenul legal din cauza problemelor apărute la sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Sistemele informatice ale ANCPI au fost scoase din funcțiune începând cu 14 iulie, în urma unui atac cibernetic.

Blocajul a împiedicat instrumentarea și finalizarea unor acte juridice privind transmiterea proprietăților prin moștenire.

În această situație, unii moștenitori ar fi ajuns să plătească impozitul de 1%, deși demersurile lor fuseseră începute în interiorul termenului de doi ani în care succesiunea este scutită.

Pentru evitarea unei astfel de situații, Parlamentul a inițiat o derogare temporară de la prevederile Codului fiscal.

Propunerea legislativă a fost adoptată cu 92 de voturi „pentru” și două voturi „împotrivă”. Derogarea se aplică succesiunilor finalizate până la 30 septembrie 2026, în cazul cărora termenul de doi ani de la data decesului se împlinește în perioada în care sistemele Cadastrului au fost afectate.

„Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, nu se datorează impozit pentru succesiunile dezbătute și finalizate până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv, pentru care termenul de doi ani de la data decesului autorului succesiunii se împlinește în perioada 14 iulie - 30 septembrie 2026”.

Prin această măsură, moștenitorii aflați în situația prevăzută de lege nu vor fi obligați să suporte costuri suplimentare provocate de indisponibilitatea sistemelor informatice publice.

După votul din Senat, propunerea legislativă a fost transmisă Camerei Deputaților, care este for decizional.

Plenul Camerei a fost convocat pentru vineri, de la ora 12.00.

Dacă va fi adoptată și de deputați, legea ar putea fi trimisă la promulgare până la sfârșitul săptămânii.