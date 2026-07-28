Atacul cibernetic de la Cadastru blochează finanțări pentru fermieri

Atacul cibernetic care a afectat sistemul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară blochează eliberarea extraselor de carte funciară și modifică programul mai multor finanțări pentru fermieri gestionate de AFIR. Tánczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al Agriculturii, a declarat marți că două sesiuni destinate fermierilor vor începe abia în septembrie, iar pentru alte proiecte documentul va fi înlocuit temporar cu o declarație pe propria răspundere.

Problemele de la ANCPI afectează depunerea dosarelor pentru mai multe programe de investiții în ferme, întrucât solicitanții nu pot obține în prezent extrasele de carte funciară necesare. Ministerul Agriculturii a stabilit noi termene pentru două dintre sesiunile gestionate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Noile date vizează intervenția DR-12, destinată investițiilor în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de cel mult 45 de ani, precum și DR-14, adresată fermelor de mici dimensiuni. Sesiunea pentru DR-14 va începe pe 1 septembrie, iar proiectele pentru DR-12 vor putea fi depuse începând cu 15 septembrie.

Tánczos Barna a spus că decizia a fost luată deoarece autoritățile nu au certitudinea că sistemul ANCPI va deveni funcțional în următoarele zile. Oficialul a invocat și perioada concediilor care începe la 1 august.

„Având în vedere situaţia de la catastru, unde văd că nu se clarifică situaţia şi nu avem siguranţa că în următoarele zile se poate scoate extras de carte funciară, mai este şi perioadă de concediu din 1 august, am decis să începem depunerea proiectelor pe 1 septembrie la DR- 14 şi 15 septembrie la DR 12”, a declarat vice-premierul, marţi, într-o conferinţă de presă.

Blocajul informatic afectează și sesiunea deja deschisă pentru finanțarea unor capacități noi de producere a energiei electrice. Autoritățile au decis să nu prelungească perioada de depunere a proiectelor. Solicitanții vor putea atașa dosarului o declarație pe propria răspundere în locul extrasului de carte funciară.

Documentele eliberate de ANCPI vor fi prezentate ulterior, după remedierea problemelor sistemului informatic.

„Este o sesiune deschisă, care este afectată de această situaţie de la ANCPI. Împreună cu colegii s-a decis ca, fără prelungire, să mergem înainte, dar în loc de extras de carte funciară, să se accepte o declaraţie pe propria răspundere, urmând ca în momentul în care se rezolvă problema legat de sistemul informatic de la ACPI, colegii să primească şi extrasele de carte funciară, conform declaraţiilor de propria răspundere, care vor fi depuse în cadrul cererilor de finanţare”, a precizat ministrul.

Tánczos Barna a vorbit și despre finanțările din Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027, unde există un risc ridicat de dezangajare a fondurilor europene.

Suma aflată în pericol este de 14 milioane de euro și este destinată fermelor de acvacultură. Pentru evitarea pierderii banilor, Ministerul Agriculturii a decis deschiderea unei sesiuni de finanțare pentru servicii de mediu.

„Este vorba despre o finanţare care este cu risc de dezangajare, o sumă de 14 milioane de euro pentru ferme de acvacultură, pentru a evita acest risc de dezangajare am decis să deschidem această sesiune de finanţare pentru servicii de mediu. Sumele sunt de 174,92 euro pe hectar pe an pentru acvacultura extensivă şi 97,18 euro pentru ferme semi-extensive”, a afirmat ministrul.

Sprijinul ajunge la 174,92 euro pe hectar pe an pentru acvacultura extensivă și la 97,18 euro pentru fermele semi-extensive. Termenul pentru depunerea cererilor în cadrul acestei măsuri a fost prelungit până în luna septembrie.