UDMR nu va face parte din Guvernul Veștea, a anunțat marți și vicepremierul interimar al formațiunii, Tanczos Barna. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Permanent al UDMR, care a formulat și o recomandare către grupurile parlamentare să nu voteze pentru învestirea noului cabinet.

„Decizia UDMR este clară: nu intrăm la guvernare, în condiţiile în care nu vedem cum s-ar putea forma o majoritate transparentă şi stabilă”, a transmis Tanczos Barna într-o postare publicată pe Facebook.

Vicepremierul interimar a precizat că, în cadrul ședinței Consiliului Permanent, conducerea formațiunii a analizat perspectivele de susținere parlamentară pentru viitorul Executiv.

Potrivit lui Tanczos Barna, reprezentanții UDMR au concluzionat că nu există, în acest moment, premisele formării unei majorități parlamentare transparente și solide care să poată susține Guvernul Veștea.

În aceste condiții, formațiunea a decis să nu participe la viitorul cabinet.

În urma ședinței de marți, Consiliul Permanent al UDMR a formulat și o recomandare adresată grupurilor parlamentare din Camera Deputaților și Senat privind votul de învestitură al Guvernului Veștea.

Recomandarea este ca parlamentarii UDMR să nu voteze pentru învestirea cabinetului. Totuși, potrivit statutului formațiunii, decizia finală privind votul aparține grupurilor parlamentare reunite.

„Consiliul Permanent a formulat o recomandare, dar nu Consiliul Permanent ia decizia. Dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camera Deputaţilor şi Senat iau decizia în mod autonom şi decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare”, a declarat liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

Liderul deputaților UDMR a explicat că decizia privind neparticiparea la guvernare a fost influențată și de calculele privind majoritatea parlamentară necesară susținerii noului Executiv.

„După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut şi în presă, am văzut că ar fi nevoie şi de voturile neafiliaţilor, care provin din SOS şi POT. Am văzut că sunt diverse încercări şi în privinţa AUR-ului şi n-am dorit să ajungem în aceeaşi barcă cu aceşti deputaţi şi senatori neafiliaţi care vin din aceste partide”, a declarat Csoma Botond.

Acesta a subliniat că decizia adoptată marți vizează exclusiv participarea UDMR la guvernare.

„Acum am decis în privinţa participării la guvernare şi am decis în Consiliul Permanent că UDMR nu va face parte din guvern”, a afirmat liderul deputaților formațiunii.

Potrivit lui Csoma Botond, cei mai mulți dintre participanții la ședința Consiliului Permanent au apreciat că nu există, în prezent, condiții favorabile pentru ca UDMR să intre la guvernare.

El a precizat că opinia dominantă exprimată în cadrul reuniunii a fost că formațiunea nu dispune de garanțiile necesare privind existența unei majorități parlamentare stabile care să susțină activitatea viitorului Executiv