Noi declarații au fost făcute în dosarul care vizează uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, asasinat în noiembrie 2023 în locuința sa din Sibiu.

Maria Viliginschi, mama Adrianei Viliginschi, iubita afaceristului la momentul crimei, respinge categoric acuzațiile lansate în faza de apel de unul dintre inculpați și susține că fiica sa nu ar fi avut nicio implicare în moartea milionarului.

Declarațiile vin după ce unul dintre bărbații condamnați în primă instanță pentru atacul asupra lui Adrian Kreiner a încercat să schimbe strategia de apărare și a sugerat că Adriana Viliginschi ar putea avea o responsabilitate în producerea crimei.

În primă instanță, doi dintre inculpați au primit condamnări pe viață, iar un al treilea a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate.

Maria Viliginschi afirmă că fiica sa a fost victima directă a evenimentelor din noaptea atacului și spune că aceasta a contactat-o telefonic imediat după producerea tragediei.

„Adriana este exclus să fie implicată! Numai un bolnav psihic își taie creaca de sub picioare. Ei au profitat de situația asta și încearcă marea cu degetul. Până acum au recunoscut tot, acum hodoronc-tronc s-au răzgândit. De ce să nu profite?!”, a declarat femeia.

Potrivit acesteia, apelul primit de la fiica sa în acea noapte reprezintă unul dintre argumentele care, în opinia sa, exclud orice implicare a Adrianei Viliginschi.

„Pe mine m-a sunat fiică-mea în timp ce erau nenorociții ăia în casă, în timpul ăla, sau imediat după. Era ascunsă într-un dulap, sufocată, nu mai avea nici aer”, a afirmat Maria Viliginschi.

După crimă au existat speculații privind relația dintre Adrian Kreiner și partenera sa. Mama Adrianei susține că fiica sa era conștientă de stilul de viață al omului de afaceri și că evita conflictele.

„Adriana era destul de înțeleaptă ca să nu facă. Era întreținută. Și acum a beneficiat de pe urma «mariajului». Nu era căsătorită cu el, dar intenționa”, a declarat aceasta.

Femeia susține că cei doi discutaseră inclusiv despre posibilitatea unei căsătorii și despre întemeierea unei familii.

Cea mai controversată parte a declarațiilor sale vizează fiica lui Adrian Kreiner. Maria Viliginschi afirmă că planurile de viitor ale cuplului ar fi generat tensiuni.

„Problema lui s-a pus în momentul în care au discutat despre posibilitatea de a se căsători și de a avea un copil, de a face o casă amândoi. Aici e aici, pentru că a deranjat în mod special o anumită persoană. Pe fiica lui!”, a spus aceasta.

Mai mult, femeia consideră că anchetatorii ar trebui să verifice această pistă.

„Curiozitatea celor care fac investigația ar trebui să se îndrepte către această persoană și vor avea surprize foarte mari”, a afirmat ea.

Întrebată dacă suspectează o posibilă legătură între fiica afaceristului și moartea acestuia, Maria Viliginschi a răspuns:

„Sunt convinsă! (...) Poliția ar trebui să investigheze serios și nesuperficial această problemă.”

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat existența unor probe care să susțină aceste afirmații, iar ancheta s-a concentrat asupra celor trei inculpați deja trimiși în judecată și condamnați în primă instanță.

Trauma rămasă după noaptea crimei

Mama Adrianei Viliginschi susține că fiica sa a rămas profund afectată de experiența trăită în noaptea atacului.

„Prin ce a trecut fata mea în noaptea aia, am crezut că-și pierde mințile, asta numai eu știu”, a declarat aceasta.

Femeia, care spune că este medic, afirmă că i-a acordat personal asistență după incident și că starea emoțională a fiicei sale s-a deteriorat semnificativ.

„De-atunci, fata mea nu mai este om! Are o labilitate psihică, emoțională și e dărâmată de tot!”, a spus Maria Viliginschi.

Cazul Adrian Kreiner rămâne unul dintre cele mai mediatizate dosare penale din România din ultimii ani. După condamnările pronunțate în primă instanță, procesul a intrat în faza de apel, unde apărarea încearcă să combată concluziile stabilite de instanța de fond.

În acest context, declarațiile Mariei Viliginschi adaugă un nou element de controversă într-un dosar care continuă să atragă atenția opiniei publice. Până la o decizie definitivă, responsabilitatea penală pentru uciderea lui Adrian Kreiner rămâne în analiza instanțelor de judecată.