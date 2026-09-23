Transportatorii de marfă cer amânarea aplicării sistemului electronic de taxare rutieră TollRo, gestionat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie, susținând că aplicația nu este încă funcțională și prezintă erori. În cazul în care termenul nu va fi amânat, reprezentanții transportatorilor solicită suspendarea amenzilor pentru o perioadă de câteva luni, astfel încât operatorii să aibă timp să se adapteze noului sistem.

CNAIR a solicitat Guvernului și Ministerului Transporturilor prorogarea termenului de aplicare a TollRo până la 1 aprilie 2027, argumentând că aplicația tehnică se află încă în teste și nu poate deveni operațională de la 1 octombrie. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține însă că sistemul ar trebui să fie funcțional de luna viitoare, întrucât CNAIR a avut suficient timp pentru pregătirea și testarea acestuia.

Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), a declarat că organizația susține amânarea aplicării TollRo, indiferent dacă aceasta va fi de trei sau șase luni.

„De ce trebuie să suportăm noi de fiecare dată problemele din aparatul public? Măcar CNAIR are curajul să spună că ne mai trebuie 6 luni şi oamenii politici ar trebui să sprijine asta, se decontează tot pe spatele nostru, nu mi se pare ok. Noi cerem amânarea, susţinem amânarea cât o fi, trei luni, şase luni, iar dacă nu vor să amâne, trebuie să ne suspende aplicarea de amenzi. Pentru că amenzile, în primul rând, sunt foarte mari, adică 2.000 de lei la fiecare cameră prin care treci”, a declarat Radu Dinescu.

El a explicat că problemele tehnice pot genera amenzi succesive, fără ca operatorul să fie avertizat la timp că nu a reușit să achite taxa.

„N-ai, de exemplu, bani pe contul respectiv şi în loc să-ţi trimită în aplicaţie, că e aplicaţie pe telefon, să te înştiinţeze că n-ai bani şi să completezi formularul, ţi se trimite înştiinţare de plată prin scrisoare cu confirmare de primire prin Poşta Română. În două săptămâni poţi să acumulezi atâtea puncte de amendă că poţi să-ţi vinzi camionul”, a mai spus reprezentantul UNTRR.

Dinescu a precizat că transportatorii au testat aplicația aflată în pilotare și au identificat mai multe probleme, despre care susține că nu pot fi remediate într-un interval atât de scurt. În opinia sa, pentru punerea la punct a sistemului ar fi nevoie de cel puțin trei luni.

Radu Dinescu spune că, dacă autoritățile nu vor decide amânarea aplicării TollRo, ar trebui cel puțin să suspende sancțiunile în perioada de început.

„Sunt două variante. Una este să se amâne, dar din ce vedem ca decizie politică, se pare că nu vor să o amâne din motive de decontare pe PNRR. Dacă vor să nu o amâne, măcar să nu se aplice amenzi. Nu te amendez, pentru că este un proces de învăţare pentru oameni, parteneri, atât pentru partea publică, cât şi cea şi privată. Trec printr-o cameră şi n-am avut bani sau nu mi-a funcţionat semnalul. Mă notifică să-i plătesc taxa de drum pentru secţiunea pe care am utilizat-o, dar nu mă amendează pentru că nu am plătit-o la momentul respectiv”, a precizat Dinescu.

Reprezentantul UNTRR a mai spus că nu crede că, în cele din urmă, termenul de 1 octombrie va fi amânat, invocând angajamentele asumate prin PNRR.

„Introducerea TollRo înseamnă obligatoriu să amâne amenzile. Dacă nu amână amenzile, eu vă spun că toată lumea va fi în stradă. Adică repetăm ce a fost acum câţiva ani cu agricultorii, de data aceasta vor fi transportatorii. În anul 2026, după luna martie, când preţul la motorina a crescut cu 30-40% faţă de începutul anului, transportatorii au avut o problemă în transfera aceste costuri suplimentare cu motorina integral şi imediat pentru clienţi şi deja sunt decapitalizaţi”, a atras atenția Dinescu.

CNAIR a solicitat Guvernului și Ministerului Transporturilor prorogarea termenului de aplicare a sistemului TollRo de la 1 octombrie 2026 până la 1 aprilie 2027. Compania a arătat că aplicația tehnică se află în continuare în teste, iar sistemul nu a ajuns încă la etapa recepției calitative.

CNAIR a precizat că pilotarea publică a aplicației a început la 16 septembrie, iar aceasta poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play. Potrivit companiei, pilotarea are o durată de minimum patru săptămâni, ceea ce înseamnă că, chiar și în scenariul în care nu sunt identificate neconformități care să impună remedieri și repetarea testelor, etapa nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie.

Compania a avertizat că menținerea termenului de 1 octombrie, fără modificarea legislației, ar crea o situație în care transportatorii ar avea o obligație legală și ar putea fi sancționați, deși nu există încă instrumentul tehnic necesar pentru plata tarifului.

„Menţinerea termenului de 1 octombrie fără modificarea legii ar însemna de fapt o obligaţie legală în vigoare, însoţită de sancţiuni, pentru care însă nu există instrumentul tehnic de plată. Transportatorii ar fi expuşi la amenzi pentru o obligaţie pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanţele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestaţii”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Termenul de aplicare a fost deja prelungit. Noul sistem de taxare pentru vehiculele de marfă trebuia să intre în vigoare la 1 iulie 2026, însă termenul a fost mutat la 1 octombrie. CNAIR susține acum că este necesară o nouă prorogare, până la 1 aprilie 2027.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, are o poziție diferită și consideră că TollRo ar trebui să fie funcțional de la 1 octombrie. El susține că CNAIR a avut suficient timp pentru pregătirea și testarea sistemului contractat.

„De la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcţional. CNAIR a avut la dispoziţie suficient timp pentru a pregăti şi testa sistemul contractat şi pentru a se asigura că acesta funcţionează aşa cum trebuie. Cum pot exista şi penalităţi dacă e cazul furnizorilor care nu şi-au făcut treaba. Este un proiect finanţat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce şi în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri”, a scris Miruță pe Facebook.

Ministrul a indicat astfel și posibilitatea ca furnizorii care nu și-au îndeplinit obligațiile să suporte penalități.

Miruță a mai arătat că, odată cu aplicarea TollRo, de la 1 octombrie ar urma să fie desființată taxa de pod peste Dunăre la Fetești și Vadu Oii. În acest context, cei peste 100 de angajați ai CNAIR care se ocupau de colectarea acestei taxe ar putea fi realocați pentru gestionarea sistemului TollRo.

„Este şi acesta un mod de a folosi mai eficient resursa umană pe care statul deja o are”, a conchis ministrul.

TollRo este sistemul de taxare rutieră destinat vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă, categoria drumului, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii a vehiculului. Aplicarea tarifelor este prevăzută de legislație începând cu 1 octombrie 2026.

În paralel, interoperabilitatea sistemului românesc cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin Serviciul European de Taxare Rutieră (SETRE), este prevăzută să devină operațională de la 15 ianuarie 2027.

În România activează peste 200.000 de firme în sectorul transporturilor, care dispun de aproximativ un milion de angajați.