Alegeri în SUA. Ce riscă Donald Trump dacă republicanii pierd alegerile

Statele Unite organizează marți, 3 noiembrie 2026, alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, un scrutin care ar putea schimba echilibrul puterii de la Washington. Republicanii încearcă să își păstreze majoritatea în Congres, în timp ce democrații speră să obțină suficiente mandate pentru a limita influența președintelui Donald Trump. Sondajele indică un avantaj al opoziției în cursa pentru Camera Reprezentanților, însă situația din Senat rămâne incertă.

Americanii vor decide componența viitorului Congres într-un moment în care administrația Trump se confruntă cu nemulțumiri legate de costul vieții, politica economică și deciziile de politică externă. Deși președintele nu candidează, rezultatul alegerilor va reprezenta un indicator important al sprijinului de care se bucură după primii doi ani ai celui de-al doilea mandat.

Scrutinul, cunoscut sub denumirea de midterm elections, include alegerea tuturor celor 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și ocuparea a 35 de mandate în Senat. În paralel, vor avea loc alegeri pentru funcțiile de guvernator în 36 de state, precum și numeroase competiții pentru instituțiile legislative și administrațiile locale.

Partidul Republican controlează în prezent ambele camere ale Congresului, însă avantajul său este redus, în special în Camera Reprezentanților. Republicanii dețin 218 mandate, comparativ cu cele 214 ale democraților. Alte două locuri sunt vacante, iar un parlamentar independent face parte din grupul republican. În aceste condiții, opoziția are nevoie de un câștig net de patru mandate pentru a schimba majoritatea.

O situație asemănătoare există în Senat, unde republicanii controlează 53 dintre cele 100 de locuri. Democrații, împreună cu senatorii independenți care votează alături de ei, ocupă celelalte 47 de mandate. Și în această cameră, opoziția trebuie să obțină patru locuri suplimentare pentru a ajunge la majoritate. Potrivit Reuters, democrații sunt considerați favoriți pentru preluarea Camerei Reprezentanților, dar lupta pentru Senat este mai dificilă. Rezultatul ar putea depinde de câteva competiții electorale foarte strânse.

Printre statele urmărite se află Maine, Ohio, Carolina de Nord, Iowa și Georgia. În Camera Reprezentanților, atenția este îndreptată inclusiv către districte din New York, Nebraska, Pennsylvania și New Jersey.

Unul dintre candidații republicani aflați într-o competiție importantă este Mike Lawler, care încearcă să obțină un nou mandat într-un district din New York unde Kamala Harris a câștigat alegerile prezidențiale din 2024.

O eventuală victorie a democraților ar putea modifica substanțial relația dintre Casa Albă și Congres în următorii doi ani. Dacă opoziția câștigă Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, actualul lider al democraților din această cameră, ar putea prelua funcția de președinte al instituției. În acest scenariu, el ar deveni primul afro-american care ocupă această poziție. Noua majoritate ar putea conduce comisiile parlamentare, solicita documente administrației prezidențiale și organiza audieri privind activitatea lui Trump și a colaboratorilor săi.

Democrații ar avea, totodată, posibilitatea să stabilească agenda legislativă a Camerei Reprezentanților și să blocheze anumite proiecte susținute de republicani. Dacă avantajul opoziției va fi unul restrâns, conducerea democrată ar putea întâmpina dificultăți în obținerea sprijinului necesar pentru unele inițiative. O majoritate mai consistentă i-ar oferi însă o libertate mai mare în negocierile parlamentare.

Controlul Senatului are o miză suplimentară. Această cameră participă la confirmarea judecătorilor federali, a membrilor cabinetului și a ambasadorilor propuși de președinte. Prin urmare, o majoritate democrată în Senat ar putea îngreuna numirile făcute de Donald Trump. Există și posibilitatea ca republicanii să păstreze controlul Senatului în cazul unei împărțiri egale a mandatelor, 50 la 50. Într-o asemenea situație, vicepreședintele JD Vance ar putea interveni cu votul decisiv.

Totuși, chiar dacă democrații preiau ambele camere, Trump își va păstra atribuțiile constituționale, inclusiv dreptul de veto asupra legilor adoptate de Congres. Depășirea unui veto prezidențial necesită o majoritate de două treimi în fiecare cameră. În schimb, dacă republicanii câștigă suficiente mandate pentru a-și menține majoritățile, președintele va beneficia în continuare de sprijin parlamentar pentru prioritățile sale, inclusiv în domeniul fiscal, al apărării și al numirilor în funcții federale.

Creșterea costului vieții reprezintă una dintre principalele teme ale campaniei electorale, într-o perioadă în care administrația republicană încearcă să convingă alegătorii că politicile sale economice produc rezultate. Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în septembrie indica o rată de aprobare de 32% pentru activitatea președintelui Donald Trump, un nivel care reflecta dificultățile politice întâmpinate de liderul de la Casa Albă.

Prețurile alimentelor, costurile locuințelor și cheltuielile pentru serviciile medicale se numără printre problemele invocate în dezbaterile electorale. Democrații încearcă să atragă alegătorii nemulțumiți de situația economică, dar și o parte a electoratului latino-american care l-a susținut pe Trump la scrutinul prezidențial din 2024.

Aplicarea politicilor privind imigrația reprezintă un alt subiect care ar putea influența opțiunile de vot. Sondajele privind mobilizarea electorală indică un interes ridicat al susținătorilor democrați. Cu toate acestea, participarea efectivă la urne rămâne un factor important, deoarece tinerii și anumite categorii de alegători care sprijină opoziția votează, în mod tradițional, într-o proporție mai redusă la alegerile intermediare.

Republicanii mizează pe propriul electorat, pe avantajul financiar din campanie și pe reticența unor alegători moderați față de candidații democrați.

Alegerile din 2026 sunt însoțite de cheltuieli record pentru publicitatea politică. Conform datelor companiei AdImpact, până la 12 octombrie, valoarea reclamelor politice difuzate în campanie ajunsese la aproximativ 3,8 miliarde de dolari.

O parte importantă a fondurilor a fost direcționată către competițiile pentru Senat, în special în state precum Texas, Ohio și Michigan, unde rezultatele pot influența raportul de forțe din Congres.

Elon Musk s-a numărat printre principalii finanțatori ai republicanilor. Potrivit datelor privind finanțarea electorală analizate de Reuters, miliardarul a alocat aproximativ 366 de milioane de dolari pentru sprijinirea candidaților republicani în ciclul electoral început în 2025.

La rândul său, Donald Trump a direcționat peste 277 de milioane de dolari, în principal prin intermediul organizației MAGA Inc., către acțiuni de promovare a candidaților republicani. Avantajul financiar nu garantează însă victoria, mai ales în districtele unde diferențele dintre candidați sunt foarte mici.

Prezența la vot reprezintă o altă necunoscută a scrutinului din 3 noiembrie. Dacă participarea se va menține la un nivel apropiat de cel înregistrat în 2022, numărul alegătorilor ar putea depăși 100 de milioane.

Alegerile intermediare mobilizează, de regulă, mai puțini americani decât cele prezidențiale. Spre comparație, la scrutinul pentru Casa Albă din 2024 au fost exprimate peste 155 de milioane de voturi.

Votul anticipat s-a desfășurat deja în numeroase state, însă rezultatul final va depinde și de participarea alegătorilor în ziua scrutinului.

În unele competiții foarte strânse, stabilirea câștigătorului ar putea necesita mai mult timp, pe fondul numărării buletinelor de vot și al eventualelor contestații.

Dincolo de câștigarea mandatelor, rezultatul alegerilor va influența modul în care Statele Unite vor fi guvernate până la următorul scrutin prezidențial, programat în 2028. O majoritate democrată ar putea genera confruntări repetate cu administrația Trump, în special în privința bugetului federal, a finanțării instituțiilor și a plafonului datoriei publice.

Neînțelegerile dintre Casa Albă și Congres ar putea îngreuna adoptarea unor măsuri economice și ar putea produce incertitudine pe piețele financiare.

În același timp, un rezultat slab pentru republicani ar putea amplifica presiunile din interiorul partidului pentru reconsiderarea unor politici controversate. Pentru democrați, scrutinul va reprezenta și un test al strategiilor electorale înaintea alegerilor prezidențiale din 2028.

Indiferent de câștigător, votul din 3 noiembrie va determina câtă susținere parlamentară va avea Donald Trump în a doua jumătate a mandatului și cât de multă influență va putea exercita opoziția asupra deciziilor de la Washington.