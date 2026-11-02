Harta electorală a Statelor Unite traversează o etapă de reconfigurare majoră în contextul alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidențial. Aproape 250 de milioane de alegători cu drept de vot sunt chemați la urne pentru un scrutin cu miză uriașă privind viitorul agendei politice a președintelui Donald Trump, conform datelor transmise de BFMTV.

Bătălia electorală vizează toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 dintre cele 100 de mandate din Senat, precum și 36 de poziții de guvernator. Istoric, aceste consultări electorale de la jumătatea mandatului au reprezentat un obstacol major pentru liderul de la Casa Albă, iar nivelul scăzut de popularitate al actualului președinte încadrează scrutinul în această tendință. După ce a beneficiat de sprijinul ambelor camere ale Congresului, administrația republicană este expusă riscului de a pierde pârghiile legislative.

Situația din Camera Reprezentanților se arată dificilă pentru formațiunea aflată la putere. Republicanii dispun în prezent de o majoritate restrânsă de 219 locuri, în timp ce opoziția democrată contabilizează 214 locuri. În acest context, partidul opoziției are nevoie de câștigarea unui număr redus de circumscripții pentru a restabili controlul asupra Camerei inferioare.

Precedentele electorale nu oferă o perspectivă favorabilă administrației actuale. La scrutinul similar din 2018, desfășurat în timpul primului mandat al lui Donald Trump, republicanii au pierdut 41 de mandate în Cameră, în timp ce Joe Biden a pierdut 9 locuri în 2020.

Estimările realizate pe 28 octombrie de platforma specializată Decision Desk HQ indicau o calitate de 80% a șanselor ca democrații să își adjudece majoritatea.

Dimensiunea efectivă a avansului democrat rămâne incertă, după cum notează CNN, ca urmare a redistribuirii circumscripțiilor electorale promovate de Donald Trump, proces ce a securizat anumite mandate. „Din cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, doar aproximativ 40 sunt considerate cu adevărat disputate. Prin urmare, democrații ar putea acumula milioane de voturi în plus, dar să câștige doar câteva locuri”, explică analistul politic al postului, Stephen Collinson.

În tabăra opoziției, previziunile sunt optimiste. „Suntem pe punctul de a prelua din nou controlul asupra Camerei Reprezentanților”, a asigurat, plin de încredere, liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries. Într-un interviu acordat CNN săptămâna trecută, congresmenul din New York a calificat șansele unei victorii democrate drept „foarte probabile”.

O schimbare a raportului de forțe ar restrânge spațiul de manevră bugetară al președintelui și ar deschide cale liberă anchetelor parlamentare vizând acțiunile administrației.

Liderul deputaților democrați, Hakeem Jeffries, a promis în septembrie că „îi va trage la răspundere pe escroci”. Cel care ar putea deveni următorul președinte al Camerei Reprezentanților a lăsat, de asemenea, să planeze amenințarea unei proceduri de impeachment (punere sub acuzare în vederea unei posibile destituiri de către Senat) împotriva secretarului apărării, Pete Hegseth, promițând că „se va ocupa de cazul acestuia” dacă Donald Trump nu îl va demite.

În camera superioară a Congresului, raportul de forțe este strâns. Republicanii dețin în prezent 53 de mandate din totalul de 100, însă democrații vizează preluarea majorității la doi ani de la pierderea acesteia.

Dacă o inversare a raportului de forțe în Senat părea puțin probabilă în urmă cu un an, opțiunea este analizată îndeaproape de experți, Decision Desk evaluând probabilitatea producerii acesteia la 57%.

Măsurătorile sociologice din ultimele săptămâni indică o ascensiune a candidaților democrați, inclusiv în regiuni cu orientare conservatoare. În Carolina de Nord, stat adjudecat de Donald Trump în 2024, fostul guvernator democrat Roy Cooper înregistrează un avans de aproape 10 puncte în sondaje față de republicanul Michael Whatley, evoluție ce a determinat mai multe organizații republicane să își redirecționeze resursele financiare spre alte bătălii electorale.

În Texas, politicianul evanghelic James Talarico păstrează șanse de reușită într-un stat în care opoziția democrată nu a mai obținut o funcție de senator sau guvernator de peste trei decenii. Competitivitatea candidaților democrați se menține și în alte zone conservatoare precum Iowa, Mississippi sau Alaska, context ce a determinat intensificarea prezenței lui Donald Trump la mitingurile din aceste state.

Pentru obținerea majorității, Partidul Democrat trebuie să câștige cel puțin patru locuri deținute de republicani, menținându-și în paralel toate pozițiile actuale.

„Cele zece curse electorale care vor decide soarta Senatului sunt, în mare parte, la egalitate. Aceasta înseamnă că democrații ar putea fi aproape de victorie în fiecare dintre ele, dar fără a-și atinge totuși majoritatea obiectivelor”, subliniază CNN.

La nivel național, indicatorii rămân favorabili opoziției. Un studiu realizat de Siena College pentru The New York Times indică un avans de 11 puncte la nivel național pentru candidații democrați în rândul alegătorilor înscriși pe liste.

Potrivit datelor din același studiu, doar 21% dintre respondenți apreciază situația economică din Statele Unite drept „bună” sau „excelentă”, în timp ce 53% o încadrează la nivelul „mediocră”.

Rata de aprobare a lui Donald Trump se situează la aproximativ 37%, comparativ cu un nivel de dezaprobare de peste 60%, conform mediei datelor colectate de analistul Nate Silver. Conform publicației New York Times, liderul republican intră în aceste alegeri cu cel mai scăzut nivel de popularitate înregistrat de un președinte de la Harry Truman în 1946.

Evoluția indicatorilor este influențată de creșterea costului vieții, temă centrală în discursul electoral din 2024, precum și de evoluția conflictului din Iran și impactul acestuia asupra prețului carburanților.

În ciuda datelor sociologice, reprezentanții partidului de la guvernare își mențin opțiunile deschise. Pentru actualul președinte republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, „sondajele sunt false”, deoarece „se bazează pe analize eronate”. Actualul președinte al Camerei a apărat duminică, la Fox News, bilanțul partidului său din ultimii doi ani, asigurând că Donald Trump „a pus nava pe drumul cel bun”.

La rândul său, șeful statului mizează pe capacitatea de mobilizare a electoratului propriu. „Un președinte în exercițiu obține întotdeauna rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului. Dar nu cred că asta se va întâmpla”, a afirmat, la rândul său, Donald Trump.

În cadrul acțiunilor electorale recente, președintele american a transmis un mesaj direct susținătorilor săi. „Faceți-o ca și cum aș fi eu pe buletinul de vot”, a îndemnat el, mizând pe sprijinul direct oferit imaginii sale publice.