Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, formațiune care l-a susținut pe George Simion la alegerile prezidențiale din România, a intrat pe 1 noiembrie pe teritoriul Portului Internațional Giurgiulești și a filmat o garnitură de tren cu vagoane venite din Ucraina. Deputatul a susținut că acestea transportă floarea-soarelui pentru procesare în Republica Moldova, deși importurile de cereale și oleaginoase din țara vecină sunt supuse unui regim de licențiere.

Alături de Costiuc s-a aflat și deputatul Sergiu Stefanco. Cei doi au anunțat pe rețelele sociale că au mers la Giurgiulești pentru un „control parlamentar”. Scopul declarat al vizitei a fost verificarea respectării legii privind licențierea importurilor de cereale din Ucraina.

Ajunși pe teritoriul punctului de trecere a frontierei, parlamentarii au filmat o garnitură de tren și au susținut că vagoanele ucrainene nu s-ar afla în tranzit, ci ar transporta floarea-soarelui ieftină pentru procesare locală.

În timpul filmării, o reprezentantă a Poliției de Frontieră le-a cerut deputaților să oprească înregistrarea imaginilor. Aceasta le-a explicat că punctele de trecere a frontierei au un regim special. Astfel, accesul, fotografierea și filmarea sunt reglementate prin norme specifice.

„În punctul de trecere cu regim special, conform Hotărârii de Guvern 62, care implementează Legea cu privire la frontiera de stat. Sunt niște reguli speciale referitor la intrare. Nu le respectați. Și mai ales nu aveți voie să filmați și să fotografiați”, le-a spus reprezentanta Poliției de Frontieră.

În replică, Vasile Costiuc a cerut întocmirea unui proces-verbal. Acesta a afirmat că va contesta documentul dacă autoritățile vor constata că a încălcat legea.

Costiuc a insistat că transportul ar demonstra că legislația adoptată recent de Parlament nu este respectată. El a acuzat autoritățile că permit intrarea materiei prime ucrainene pentru procesare. Asta în timp ce producția fermierilor moldoveni rămâne nevândută.

„Acestea sunt vagoane cu cereale din Ucraina și merg la prelucrarea florii-soarelui. Încă o dată vă demonstrăm cum ne mint autoritățile. Cum se aduce producție din Ucraina, chiar dacă s-au votat legi în Parlament. De aceea aveau mari emoții și nu doreau să votăm legea licențierii din Ucraina. Prelucrează floarea-soarelui adusă de acolo, mai ieftină, și fac milioane, iar a noastră stă pe câmpuri și în hambare”, a declarat Vasile Costiuc..

Premierul Vasile Tofan a respins acuzațiile deputaților și a susținut că aceștia au prezentat în mod fals situația transporturilor de la Giurgiulești. Într-un mesaj video, șeful Executivului a declarat că vagoanele filmate nu transportau floarea-soarelui destinată procesării în Republica Moldova. Acestea se aflau în tranzit spre porturile din România.

Tofan a afirmat că, în prezent, prin Portul Internațional Giurgiulești sunt exportate doar cereale din Republica Moldova. El a negat că floarea-soarelui din Ucraina ar ajunge la fabricile de ulei din țară.

„Sunteți un mincinos. Mai rău, un om care este gata să dea foc țării în goana după like-uri și hype iresponsabil. Ați dat buzna în Portul Giurgiulești insinuând că ar fi grâne ucrainene acolo, care sunt reexportate sau prelucrate. Ați umplut țara cu falsuri”, a declarat premierul.

În mesajul său, Vasile Tofan a prezentat mai multe explicații pentru a combate acuzațiile deputatului. Referitor la presupusa transbordare a cerealelor ucrainene în port pentru reexport, premierul a precizat că doar cereale moldovenești sunt exportate în prezent prin această infrastructură.

De asemenea, a respins afirmațiile potrivit cărora floarea-soarelui din Ucraina ar fi destinată procesării în Republica Moldova.

„Nicio floare-a-soarelui ucraineană nu intră pentru a fi prelucrată în ulei la Giurgiulești sau în alte uzine de ulei de pe teritoriul Moldovei”, a subliniat șeful Executivului.

Premierul a oferit și traseul pe care l-ar fi urmat garnitura de tren filmată de deputați. Potrivit explicațiilor sale, vagoanele au intrat în Republica Moldova prin Moghilău și au traversat țara pe ruta Ocnița – Bălți – Ungheni – Chișinău – Basarabeasca – Giurgiulești, urmând să ajungă în porturile din România.

Tofan a mai afirmat că acest tip de transport contribuie la veniturile Căii Ferate a Moldovei. Potrivit premierului, tranzitul feroviar a permis întreprinderii să înregistreze un profit de aproximativ 23 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, după ce în perioadele precedente a raportat pierderi.

Astfel, premierul susține că transporturile filmate de Costiuc nu reprezintă importuri de floarea-soarelui pentru procesare locală, ci mărfuri care traversează teritoriul Republicii Moldova în direcția României.

Premierul a susținut că deputatul a expus public detalii despre activitatea unui obiectiv strategic de export, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de atacurile rusești cu drone. Șeful Guvernului consideră că filmarea și prezentarea publică a unor informații despre activitatea portului pot oferi Rusiei date despre infrastructura de export a Republicii Moldova de la Dunăre. El a avertizat că asemenea acțiuni pot pune în pericol funcționarea obiectivelor strategice ale țării.

„Înțeleg că aveți imunitate parlamentară și vă acoperiți cu ea, dar chiar nu înțelegeți, n-aveți minimum de discernământ ca să înțelegeți că, intrând cu camera și arătând tot ce se întâmplă acolo în port și insinuând că sunt reexportate cereale ucrainene, le oferiți rușilor pe tavă toată informația critică și, de fapt, puneți la un mare risc infrastructura noastră de export pe care o avem pe Dunăre?”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul i-a cerut deputatului să manifeste responsabilitate atunci când publică informații despre infrastructura strategică și a susținut că imunitatea parlamentară nu trebuie să îl exonereze de răspundere pentru acțiunile sale.

„Ar trebui să aveți minimum de discernământ înainte să promovați aceste falsuri. Și da, aveți imunitate parlamentară, da, aveți mandat parlamentar, dar imunitatea parlamentară nu trebuie să vă apere de trădare, domnule Costiuc!”, a conchis premierul.

Deputatul Vasile Costiuc a publicat un nou videoclip luni-dimineață, 2 noiembrie, în care a susținut că membrii formațiunii sale nu au intrat pe teritoriul portului, ci s-au aflat doar pe un drum public.