Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis Guvernului că mandatele a 35 de primari au încetat înainte de termen, iar în localitățile respective sunt întrunite condițiile legale pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Lista cuprinde comune, orașe și municipii din 24 de județe, dar și Sectorul 6 al Capitalei.

Potrivit legislației, Executivul trebuie să stabilească data alegerilor în cel mult 90 de zile de la momentul în care încetarea mandatului primarului devine definitivă. Cu toate acestea, în mai multe localități, termenul legal a fost deja depășit.

Încetarea mandatelor a avut loc din motive diferite, printre care condamnări, incompatibilități, demisii sau pierderea calității de membru al partidului pe listele căruia au fost aleși edilii.

Una dintre situațiile semnalate este cea a Sectorului 6 din București. Fostul primar Ciprian Ciucu a renunțat la funcție după ce a fost ales primar general al Capitalei, iar locuitorii sectorului ar fi trebuit să fie chemați la urne pentru alegerea unui nou edil până cel târziu în martie 2026.

În prezent, atribuțiile primarului sunt exercitate de un viceprimar, însă organizarea alegerilor pentru ocuparea funcției nu a fost stabilită de Guvern.

Legislația prevede un termen de maximum 90 de zile pentru organizarea scrutinului după încetarea definitivă a mandatului. Totuși, legea nu stabilește sancțiuni pentru depășirea acestui termen de către Executiv.

Un alt caz aflat în atenția autorităților este cel al primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Acesta a contestat în instanță ordinul prefectului prin care a fost constatată încetarea mandatului său.

Acțiunea a fost depusă pe 2 octombrie, iar Tribunalul Timiș a stabilit primul termen de judecată pentru 10 noiembrie 2026.

Din acest motiv, Guvernul nu poate stabili, deocamdată, data organizării alegerilor pentru Primăria Timișoara. Situații similare există și în cazul altor șase primari de comune și orașe care au contestat în instanță ordinele privind încetarea mandatelor.

Potrivit informării transmise de AEP Guvernului, următoarele localități îndeplinesc condițiile pentru organizarea alegerilor locale parțiale:

Alba

1. Comuna Bucerdea Grânoasă.

Arad 2. Comuna Bata.

Bistrița-Năsăud 3. Comuna Chiuza.

Botoșani 4. Comuna Drăgușeni. 5. Orașul Flămânzi. 6. Comuna Mihălășeni.

Brașov 7. Comuna Augustin. 8. Comuna Beclean. 9. Comuna Ungra.

Buzău 10. Comuna Zărnești.

Călărași 11. Orașul Lehliu-Gară.

Cluj 12. Orașul Huedin. 13. Comuna Fizeșu Gherlii.

Constanța 14. Municipiul Mangalia. 15. Comuna Limanu.

Covasna 16. Comuna Bățani.

Galați 17. Comuna Drăgușeni.

Hunedoara 18. Orașul Uricani. 19. Comuna Băița.

Iași 20. Comuna Stolniceni-Prăjescu.

Mehedinți 21. Comuna Gogoșu.

Mureș 22. Comuna Apold. 23. Comuna Sânger.

Neamț 24. Comuna Crăcăoani. 25. Comuna Zănești.

Olt 26. Municipiul Caracal. 27. Comuna Nicolae Titulescu.

Prahova 28. Comuna Ciorani.

Timiș 29. Comuna Beba Veche. 30. Comuna Pesac.

Tulcea 31. Comuna Beidaud.

Vaslui 32. Comuna Ivănești.

Vâlcea 33. Comuna Scundu.

Vrancea 34. Comuna Urechești.

București 35. Sectorul 6 al Capitalei.