Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat marți că îl susține pe Alin Tișe pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la următorul Congres. Thuma a cerut organizarea alegerilor interne în toate structurile partidului, de la organizațiile locale până la conducerea națională, astfel încât viitorul lider să fie ales în urma unui proces desfășurat „de jos în sus”.

Într-o postare pe Facebook, Hubert Thuma a afirmat că se regăsește în viziunea prezentată de Alin Tișe și a enumerat valorile pe care consideră că PNL trebuie să le reprezinte.

El a descris partidul drept unul de dreapta, întemeiat pe valori creștine și conservatoare, precum familia, credința, tradiția și identitatea națională.

„Nu avem de ce să ne cerem scuze pentru asta şi nici de ce să o ascundem printre cuvinte la modă”, a transmis președintele CJ Ilfov.

Thuma a mai susținut că PNL trebuie să reprezinte interesele celor care muncesc și construiesc, ale clasei de mijloc și ale antreprenorilor care investesc și își asumă riscuri pentru a dezvolta afaceri. „Munca, proprietatea şi meritul se respectă”, a scris acesta.

În opinia sa, conducerea partidului trebuie să reflecte voința membrilor și a aleșilor locali, iar legitimitatea să provină din vot și din rezultate. Thuma a afirmat că PNL trebuie să își stabilească singur direcția politică și să reprezinte interesele electoratului său.

Totodată, el a menționat atașamentul față de Uniunea Europeană și NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite și valorile occidentale.

Președintele CJ Ilfov a invocat experiența administrativă a lui Alin Tișe, aflat la al patrulea mandat în fruntea Consiliului Județean Cluj, și a afirmat că acesta cunoaște responsabilitatea funcțiilor obținute prin vot.

„La acel congres, pentru aceste principii, Alin Tișe are tot sprijinul meu la președinția Partidului Național Liberal”, a precizat Thuma.

Alin Tișe și-a anunțat săptămâna trecută candidatura la conducerea PNL, susținând că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită și că trebuie să își schimbe parcursul. El a afirmat că formațiunea nu este proprietatea nimănui și a anunțat că a primit sprijinul a peste 50 de primari din țară.

Tișe a mulțumit public aleșilor care îl susțin și a amintit că și-a început cariera politică în funcția de consilier local la Cluj, subliniind rolul echipelor și al colegilor în activitatea administrativă și politică.