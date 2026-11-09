Politica

Scandal în PNL: Thuma îl acuză pe Bolojan că evită alegerile interne. Schimb dur de replici în ședință

Scandal în PNL: Thuma îl acuză pe Bolojan că evită alegerile interne. Schimb dur de replici în ședințăHubert Thuma. Sursa foto: Facebook/Hubert Thuma
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Din cuprinsul articolului

Tensiuni în conducerea Partidului Național Liberal, după un schimb de replici între președintele formațiunii, Ilie Bolojan, și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

Scandal în ședința BPN a PNL

Disputa a avut loc duminică, 8 noiembrie, în ședința Biroului Politic Național al PNL, unde Thuma i-a reproșat liderului liberal că amână organizarea alegerilor interne și conduce partidul prin intermediul unor președinți interimari.

Potrivit stenogramelor publicate de Gândul, Hubert Thuma l-a întrebat pe Bolojan de ce nu a declanșat procedurile pentru alegerea conducerilor filialelor, în condițiile în care în organizațiile PNL nu au mai avut loc alegeri din 2021.

„Nu am avut alegeri în PNL din 2021, în filiale. Vă este frică de competiție? Așteptați să vă asigurați un succes?”, l-ar fi întrebat Thuma pe liderul liberal.

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Thuma, acuzații pentru Bolojan

Acesta a continuat criticile, acuzându-l pe Bolojan că menține organizațiile sub conducere interimară și că schimbă președinții filialelor după propria decizie.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: captură video

„Nu înțeleg de ce fugiți de alegeri. Demarați alegerile. Dumneavoastră conduceți acest partid doar cu președinți interimari pe care îi schimbați cum vreți dvs. De ce fugiți de alegeri?”, a afirmat Hubert Thuma.

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În replică, Ilie Bolojan a susținut că procedura de organizare a alegerilor va fi stabilită în conformitate cu statutul partidului și că aceasta va avea loc în perioada următoare. Liderul CJ Ilfov l-a acuzat direct pe președintele PNL Ilie Bolojan că nu ar spune adevărul.

„Nu e un răspuns pentru că ați mințit acum”, a fost replica finală a lui Hubert Thuma, după ce Ilie Bolojan a încercat să încheie discuția.

Ședința a avut loc și în contextul problemelor financiare ale partidului.

PNL are datorii de aproximativ 20 de milioane de euro, inclusiv către stat. O parte importantă a sumei ar proveni din cheltuielile campaniei electorale a lui Nicolae Ciucă, pentru care formațiunea trebuie să recupereze peste 14 milioane de lei.

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