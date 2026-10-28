Țuțuianu anunță că a sesizat ANAF pentru datoria PNL

Partidul Național Liberal (PNL) trebuie să restituie la bugetul de stat peste 14,1 milioane de lei, după ce a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) privind cheltuielile pentru promovarea cărții fostului lider liberal Nicolae Ciucă.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a anunțat că instituția a sesizat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru recuperarea banilor și speră că va începe executarea silită.

Întrebat miercuri dacă au fost recuperate sume din cele 14 milioane de lei, Țuțuianu a explicat că AEP nu poate efectua direct executarea silită, ci transmite documentele către administrația fiscală.

„Pentru PNL am fost în litigiu, nu am putut să procedăm la executarea silită. Am revenit la Administrația Fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă și sper ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită, potrivit dispozițiilor legale”, a declarat șeful AEP, Adrian Țuțuianu.

Potrivit informațiilor prezentate, Înalta Curte de Casație și Justiție a obligat definitiv partidul să restituie 14.117.378,04 lei, bani utilizați pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă.

Țuțuianu a mai anunțat că AEP intenționează să îmbunătățească mecanismul de colaborare cu ANAF, precizând că situația PNL nu este singura de acest fel și că ar putea apărea și alte cazuri care să implice partide parlamentare sau neparlamentare. Un protocol de colaborare între cele două instituții urmează să fie semnat săptămâna viitoare.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat anterior că, la preluarea conducerii partidului, la finalul anului 2024, formațiunea avea datorii importante. El a precizat că o parte dintre acestea au fost achitate, iar restul, inclusiv suma datorată în urma procesului cu AEP, urmează să fie plătite.

Bolojan a susținut că partidul trebuie să-și gestioneze responsabil finanțele și să evite acumularea unor datorii similare în viitor.