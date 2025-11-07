Ilie Bolojan, despre PNL: Partidul a rămas cu datorii importante pe care trebuie să le achite

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că PNL se confruntă cu datorii rezultate din cheltuielile din anii trecuți și că fiecare conducere a partidului răspunde pentru deciziile sale. Premierul a subliniat necesitatea schimbării legislației privind finanțarea partidelor, astfel încât bugetele între campanii să fie la un nivel rezonabil, dar pentru aceasta este nevoie de un acord parlamentar, potrivit HotNews.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Hotnews că partidul se confruntă cu datorii importante rezultate din cheltuielile făcute în anii trecuţi. Bolojan a explicat că fiecare conducere răspunde pentru deciziile pe care le-a luat, comparând responsabilitatea cu cea din viaţa privată sau dintr-o companie.

”În această perioadă tragem destul de multe ponoase după ceea ce s-a întâmplat în anii trecuţi din punct de vedere al cheltuielilor partidului, pentru că partidul a rămas cu nişte datorii importante pe care trebuie să le achite.” a declarat acesta

Preşedintele PNL a precizat că, în perioada actuală, cheltuielile partidului vor fi gestionate transparent. În ceea ce privește cheltuielile anterioare, acestea trebuie respectate conform condiţiilor contractuale semnate la momentul respectiv.

Premierul a afirmat că o parte din sumele alocate partidelor de la bugetul de stat în trecut au fost folosite nu doar pentru campanii electorale, ci și între campanii, pentru promovare media. El a subliniat că modificarea legii este necesară pentru a evita astfel de situații, dar acest lucru presupune un acord parlamentar.

Bolojan a precizat că trebuie să existe delimitări clare privind transparența și alocarea fondurilor, inspirate din modele precum cel german. Astfel, banii între campanii să fie folosiți pentru funcționarea partidului și pregătirea membrilor, fără publicitate incorectă sau risipă.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că, dacă partidele folosesc fondurile primite de la stat pentru funcționare, acestea pot să-și pregătească mai bine membrii.

Premierul a adăugat că astfel, pe posturile ocupate, vor fi propuși oameni mai bine pregătiți și verificați, ceea ce ar putea duce la performanțe mai bune și câștiguri pentru partid.